Tàu sân bay Mỹ đến Trung Đông, Iran và đồng minh lên tiếng

Fox News và CBS News ngày 26.1 dẫn lời quan chức Mỹ cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã tiến vào Ấn Độ Dương và vào khu vực phụ trách của Bộ Chỉ huy trung tâm (CENTCOM) bao gồm Iran.

Tiêm kích F/A-18 hạ cánh lên tàu sân bay USS Abraham Lincoln tại Ấn Độ Dương ngày 22.1 ẢNH: AP

Nhóm tác chiến gồm tàu sân bay Lincoln, 3 tàu khu trục USS Frank E. Petersen Jr, USS Spruance và USS Michael Murphy. Tàu Lincoln chở theo các phi đội tiêm kích F/A-18 và F-35, máy bay tác chiến điện tử EA-18 và trực thăng MH-60.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump cho biết một đội tàu lớn đang tiến về Iran để đề phòng trường hợp ông muốn hành động, dù lưu ý rằng có thể sẽ không cần đến.

Những ngày gần đây, một phi đội chiến đấu cơ F-15 cũng đã đến khu vực trong khi các máy bay vận tải C-17 chở thiết bị hạng nặng sang.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang do đợt biểu tình tại quốc gia vùng Vịnh từ cuối năm ngoái, làm hàng ngàn người thiệt mạng. Tổng thống Trump đã nhiều lần cảnh báo giới lãnh đạo Iran trong khi Tehran cũng tuyên bố sẵn sàng đáp trả.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln tại Ấn Độ Dương ngày 22.1 ẢNH: AP

Một vị tướng của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cuối tuần qua cho biết "ngón tay đặt trên cò súng" để sẵn sàng thực thi mệnh lệnh của tổng tư lệnh. Ngày 26.1, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran Reza Talaei-Nik cảnh báo Israel và Mỹ "sẽ bị đáp trả đau đớn và quyết liệt hơn so với trước" nếu tấn công Iran.

Nhóm Kataib Hezbollah tại Iraq, đồng minh của Iran, cuối ngày 25.1 cảnh báo rằng khu vực sẽ xảy ra "chiến tranh toàn diện" nếu Iran bị tấn công.

Trong khi đó, lực lượng Houthi tại Yemen ngày 26.1 đăng đoạn video ngắn có hình ảnh một con tàu đang cháy với chú thích "sớm thôi". Houthi sau đó đăng lại video lực lượng này tấn công tàu dầu Marlin Luanda treo cờ Quần đảo Marshall tại vịnh Aden vào tháng 1.2024. Đó là một trong số hơn 100 tàu bị Houthi tấn công trong chiến dịch gây sức ép lên Israel về cuộc xung đột tại Dải Gaza.

Hai lực lượng nói trên ngầm cảnh báo tham chiến dù cả hai đều đứng ngoài khi Israel và sau đó là Mỹ tấn công Iran vào tháng 6.2025.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao UAE cùng ngày tuyên bố sẽ không để nước nào sử dụng lãnh thổ, lãnh hải hay không phận của mình để làm nơi xuất phát tấn công Iran, theo AFP. Hiện tại, có hàng ngàn quân nhân Mỹ đóng quân tại căn cứ không quân Al-Dhafra gần thủ đô Abu Dhabi của UAE.

Iran đã cảnh báo sẽ tấn công lực lượng Mỹ tại khu vực nếu Washington có hành động quân sự đối với Tehran. Năm ngoái, Iran cũng tấn công căn cứ Mỹ tại Qatar sau khi Washington oanh tạc các cơ sở hạt nhân Iran.