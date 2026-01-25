Mỹ gia tăng sức ép lên Iran

Theo thông cáo từ Bộ Tài chính Mỹ ngày 23.1, những con tàu nêu trên hoạt động như một "đội tàu bóng tối", khi liên tục vận chuyển lượng dầu trị giá hàng trăm triệu USD từ Iran đến thị trường nước ngoài bất chấp cấm vận.

Lệnh cấm của Mỹ nêu rõ tài sản của những thực thể được chỉ định tại Mỹ hoặc do công dân Mỹ sở hữu sẽ bị phong tỏa. Reuters đưa tin trong các công ty dầu khí bị cấm vận có doanh nghiệp đặt trụ sở tại các nước gần Iran như Ấn Độ, Oman và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

Mỹ công bố ảnh chiến dịch tịch thu tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela tháng 12.2025, cáo buộc con tàu vận chuyển dầu bị cấm vận từ Venezuela và Iran Ảnh: AFP

Tờ The Hill dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent phát biểu ngày 23.1 nhấn mạnh: "Lệnh cấm vận nhắm vào một thành phần quan trọng trong cách Iran tạo ra nguồn tài chính". Mỹ cho rằng nguồn thu dầu mỏ không được dùng để hỗ trợ người dân Iran, mà dùng để tài trợ cho các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực. Tính đến chiều qua, giới chức Iran chưa ra phản hồi chính thức.

Động thái trên là bước đi mới nhất trong chuỗi áp lực mà Washington nhắm vào Tehran thời gian gần đây. Trong ngày 23.1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hạm đội hùng hậu của Hải quân Mỹ đang tiến đến Trung Đông, và Iran là trọng tâm của chiến dịch triển khai này.

Ông Trump cử 'hạm đội' đến Trung Đông, Iran 'tay đặt trên cò súng'

Phản ứng trước tuyên bố của ông Trump, một quan chức cấp cao Iran cảnh báo Tehran xem mọi cuộc tấn công từ bên ngoài, dù với bất kỳ hình thức nào, đều là "cuộc chiến tổng lực". "Chúng tôi hy vọng đợt tăng cường quân sự này không dẫn đến đối đầu thực sự, dù vậy quân đội Iran đã sẵn sàng cho kịch bản xấu nhất. Mọi lực lượng ở Iran đang trong tình trạng cảnh giác cao", Reuters ngày 23.1 dẫn lời một quan chức Iran giấu tên cho hay. Ông khẳng định nếu Mỹ vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iran, nước này sẽ đáp trả, song từ chối nêu cụ thể phản ứng của Tehran. Căng thẳng Mỹ - Iran gần đây leo thang sau những tuyên bố đối lập của hai bên về cuộc biểu tình tại Iran bùng phát từ cuối tháng 12.2025.

Trước những diễn biến phức tạp ở Trung Đông, ít nhất 2 hãng hàng không châu Âu đã đình chỉ các chuyến bay đến khu vực. AFP ngày 24.1 đưa tin hãng Air France (Pháp) thông báo tạm thời dừng bay đến TP.Dubai (UAE). Hãng bay cho biết đang liên tục đánh giá tình hình địa chính trị và sẽ đảm bảo an toàn bay ở mức cao nhất. Tương tự, hãng KLM (Hà Lan) cho hay sẽ hoãn chuyến bay đến một số thành phố ở Trung Đông, cũng như không bay qua không phận Iraq, Iran, Israel và một số quốc gia vùng Vịnh.