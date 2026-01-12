Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Ấn Độ lại ra yêu cầu lạ với Apple, Samsung

Khương Nha
Khương Nha
12/01/2026 19:17 GMT+7

Ấn Độ viện lý do an ninh, đề xuất yêu cầu các nhà sản xuất smartphone như Apple, Samsung phải chia sẻ mã nguồn với chính phủ và thực hiện một số thay đổi phần mềm.

Reuters dẫn các nguồn tin cho biết chính phủ Ấn Độ yêu cầu các nhà sản xuất smartphone phải thử nghiệm và cung cấp mã nguồn độc quyền để các phòng thí nghiệm do chính phủ chỉ định xem xét nhằm xác định các lỗ hổng trong hệ điều hành, có thể bị tin tặc khai thác. Điều này đang gây nên sự phản đối từ các nhà sản xuất lớn như Apple, Samsung.

Quy định chưa từng có tiền lệ 

Theo quy định mới, ứng dụng nền không được truy cập camera, micro hoặc dịch vụ định vị khi smartphone không hoạt động. Mỗi khi các quyền này được kích hoạt, nhà phát triển ứng dụng phải gửi thông báo liên tục cho người dùng. Các nhà sản xuất cho rằng điều này chưa từng có tiền lệ trên toàn cầu và phương pháp thử nghiệm cụ thể nào được quy định. 

Ngoài ra, các thiết bị phải định kỳ hiển thị cảnh báo nhắc nhở người dùng xem lại tất cả quyền của ứng dụng, kèm theo thông báo. Các công ty cho rằng thông báo chỉ nên giới hạn ở các quyền "cực kỳ quan trọng".

Ấn Độ lại ra yêu sách kỳ lạ với Apple, Samsung - Ảnh 1.

Logo Apple, Google, Samsung trước cờ Ấn Độ

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Liên quan đến quyền lưu trữ, Ấn Độ buộc các thiết bị phải lưu nhật ký kiểm tra bảo mật, bao gồm việc cài đặt ứng dụng và các lần đăng nhập, trong vòng 12 tháng. Tuy nhiên, không phải smartphone nào cũng đủ dung lượng để lưu trữ dữ liệu lâu như vậy. 

Để hạn chế mã độc, Ấn Độ yêu cầu smartphone phải quét định kỳ phần mềm nhằm xác định sớm ứng dụng có nguy cơ gây hại. Việc này phù hợp về lý thuyết nhưng sẽ khiến smartphone hao pin, giảm hiệu năng phần cứng.

Một yêu cầu khác gây tranh cãi là nhà sản xuất phải xóa bỏ tất cả ứng dụng được cài đặt sẵn cùng với hệ điều hành điện thoại, ngoại trừ ứng dụng thiết yếu cho các chức năng cơ bản của điện thoại. Nhưng các công ty sản xuất smartphone cho rằng nhiều ứng dụng là thành phần hệ thống quan trọng, không thể loại bỏ.

Ngoài ra, các nhà sản xuất phải thông báo cho cơ quan chính phủ trước khi phát hành bất kỳ bản cập nhật lớn hoặc bản vá bảo mật nào. Điều này được cho là "không thực tế" vì các bản vá lỗi bảo mật phải được phát hành nhanh chóng để bảo vệ người dùng.

Cơ quan quản lý cũng yêu cầu nhà sản xuất chặn người dùng quay về hệ điều hành cũ hơn, hoặc phát hiện các điện thoại đã bị root hay "jailbroken" (tức là người dùng đã vượt qua các hạn chế bảo mật tích hợp sẵn). Tuy nhiên, các nhà sản xuất smartphone cho rằng hiện chưa có tiêu chuẩn toàn cầu nào về yêu cầu này. 

Apple, Samsung nói gì?

Hiệp hội công nghiệp MAIT, đại diện cho Apple, Samsung, Google, Xiaomi đã phản hồi rằng những quy định này "không thể" thực hiện được do bí mật doanh nghiệp và các chính sách bảo mật toàn cầu.

Theo Reuters, đây không phải lần đầu tiên Ấn Độ ra yêu cầu gây khó chịu với các công ty công nghệ. Tháng trước, chính phủ đã thu hồi sắc lệnh bắt buộc cài đặt ứng dụng an ninh mạng do nhà nước điều hành trên điện thoại vì lo ngại về vấn đề giám sát. Năm ngoái, Ấn Độ đã bác bỏ các hoạt động vận động hành lang và yêu cầu kiểm tra nghiêm ngặt đối với camera an ninh vì lo ngại về hoạt động gián điệp của Trung Quốc.

Theo ước tính của Counterpoint Research, Xiaomi và Samsung lần lượt nắm giữ 19% và 15% thị phần tại Ấn Độ, còn Apple chiếm 5%.

 Kế hoạch này là một phần trong nỗ lực của Thủ tướng Narendra Modi nhằm tăng cường an ninh dữ liệu người dùng khi nạn gian lận trực tuyến và vi phạm dữ liệu ngày càng gia tăng tại thị trường điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới, với gần 750 triệu điện thoại.

Tin liên quan

Foxconn 'ngáng chân' tham vọng của Apple tại Ấn Độ

Foxconn 'ngáng chân' tham vọng của Apple tại Ấn Độ

Foxconn vừa rút thêm 300 kỹ sư Trung Quốc khỏi nhà máy ở Ấn Độ, đe dọa đến hoạt động sản xuất loạt iPhone 17 và tham vọng đa dạng chuỗi cung ứng của Apple.

Ấn Độ cảnh báo 'nguy cơ cao' trên các sản phẩm Apple

iPhone 17 và bước đi chiến lược của Apple tại Ấn Độ

Khám phá thêm chủ đề

Ấn Độ Apple Samsung Google Xiaomi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận