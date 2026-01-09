Viettel, Samsung thắng giải thương hiệu của năm tại Tech Awards 2025

Tech Awards là giải thưởng công nghệ thường niên được tổ chức bởi báo VnExpress. Năm nay, sự kiện diễn ra vào ngày 8.1, tại TP.HCM. Tech Awards 2025 lấy chủ đề Tech Up - Life Up, với hai phiên Tech Show và Lễ trao Giải thưởng Công nghệ Xuất sắc.

Các thương hiệu công nghệ xuất sắc tại Tech Awards 2025

Điểm mới của lễ trao giải năm nay là giải thưởng Thương hiệu công nghệ của năm, lần đầu xuất hiện tại Tech Awards. Giải thưởng nhằm tôn vinh các doanh nghiệp công nghệ trong nước có đóng góp nổi bật, toàn diện và bền vững cho thị trường cũng như xã hội. Giải thưởng này được đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí như mức độ đổi mới công nghệ; giải pháp nổi bật; hiệu quả kinh doanh và tăng trưởng thị phần; mức độ ảnh hưởng tích cực; trách nhiệm xã hội...

Lễ trao giải thưởng công nghệ Tech Awards 2025 diễn ra hôm 8.1, tại TP.HCM ẢNH: BTC

Kết quả chung cuộc Viettel đã vượt qua nhiều thương hiệu Việt với điểm số cao nhất. Ban giám khảo của Tech Awards 2025 cho biết, năm qua, Viettel ghi dấu ấn với mức tăng trưởng hai con số, khẳng định năng lực làm chủ công nghệ cao. Trong cao điểm cuối năm 2025, doanh nghiệp lắp đặt 23.500 trạm 5G mới, nâng tổng số lên gần 30.000, trong đó có 2.500 trạm 5G do Viettel tự nghiên cứu.

Một hạng mục mới tại Tech Awards năm nay là giải thưởng Thương hiệu gia dụng của năm. Giải thưởng vinh danh thương hiệu gia dụng tốt nhất với 70% kết quả dựa vào điểm chấm của Ban giám khảo và 30% từ lượt bình chọn của độc giả. Đây cũng là một trong các hạng mục có lượt bình chọn cao nhất cũng như có cuộc đua bình chọn khốc liệt nhất của Tech Awards 2025. Chung cuộc, Samsung thắng cách biệt với tổng điểm 8,6. Hafele về nhì với 7,56 điểm, tiếp đến là Toshiba, Amway, Xiaomi, Karofi, Ecovacs.

Bà Tạ Thúy Hà, Giám đốc Ngành hàng Điện tử Gia dụng - Samsung Việt Nam nhận giải thưởng Thương hiệu gia dụng của năm tại Tech Awards 2025 ẢNH: BTC

Năm nay, Shopee có chiến thắng thuyết phục trước hai "kình địch" TikTok Shop và Lazada tại hạng mục Ứng dụng thương mại điện tử xuất sắc.

MoMo tiếp tục thể hiện sự vượt trội trong hạng mục Ứng dụng tài chính cá nhân của Tech Awards liên tiếp các năm qua. Với điểm cao nhất ở cả số lượt bình chọn lẫn điểm chấm của chuyên gia, đây là kết quả xứng đáng dành cho MoMo khi có nhiều cải tiến về trải nghiệm người dùng, đa dạng dịch vụ và vị trí số một trên thị trường hiện tại.

Ngoài ra, Tech Awards 2025 còn vinh danh các hạng mục:

Ứng dụng gọi xe xuất sắc: Xanh SM

Giải pháp tài chính số tối ưu trải nghiệm: CUB (Cathay United Bank)

Hệ sinh thái gia dụng thông minh xuất sắc: Xiaomi

Thương hiệu gia dụng Việt ấn tượng: Hòa Phát

Thương hiệu tủ lạnh, máy giặt được yêu thích nhất: Toshiba

Thương hiệu robot hút bụi cao cấp được yêu thích nhất: Ecovacs

Thương hiệu công nghệ sáng tạo của năm: VinMotion

Thương hiệu bán lẻ sản phẩm công nghệ được yêu thích nhất: CellPhoneS

Thương hiệu smart home được yêu thích nhất: Imou

Các sản phẩm công nghệ của năm

Tech Awards 2025 chứng kiến cuộc đua nghẹt thở trong hạng mục Điện thoại xuất sắc năm 2025 khi Vivo X300 Pro (8,86 điểm) có chiến thắng sát nút trước đối thủ Xiaomi 15 Ultra (8,85 điểm). Sau nhiều năm vắng bóng, Vivo quay lại thị trường cao cấp và gặt hái được thành công về doanh số, nhận được phản hồi tốt từ người dùng lẫn đội ngũ chuyên gia công nghệ. Model này được đánh giá cao ở khả năng chụp hình xuất sắc.

Ở hạng mục TV xuất sắc 2025, Sony Bravia 8 II đã có chiến thắng sát sao với tổng 9,26 điểm, cao hơn vị trí số hai là LG OLED M5 chỉ 0,02 điểm. Hai model so kè quyết liệt khi TV Sony có điểm Ban giám khảo nhỉnh hơn nhưng điểm bình chọn yêu thích của độc giả cho LG lại cao hơn đáng kể. Chiến thắng của Sony cũng khiến LG lỡ cơ hội có nhiều năm liên tiếp đoạt giải TV xuất sắc nhất của Tech Awards.

Các thiết bị khác được vinh danh tại Tech Awards 2025 gồm:

Điện thoại dẫn đầu trào lưu: Xiaomi 15T Pro

Laptop xuất sắc: Apple MacBook Pro 14 inch M5

TV phổ thông tốt nhất: LG QNED evo AI QNED86

Phụ kiện công nghệ thông minh tốt nhất: Xiaomi Smart Band 10

Năm nay, Tech Awards cũng có thêm giải thưởng Nhà sáng tạo nội dung công nghệ tiềm năng, nhằm ghi nhận vai trò của thế hệ sáng tạo mới trong việc truyền cảm hứng, chia sẻ kiến thức và xu hướng công nghệ. Top 3 gương mặt mới được vinh danh năm nay là Trịnh Nhữ Ánh Ngọc (Tên kênh: Alo Ngọc Nghe); Đinh Ngọc Dũng (Tên kênh: Didu) và Hà Nhi (Tên kênh: Nhi Thỏ).