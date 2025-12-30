Viettel dự kiến triển khai 5G Advanced từ năm 2026, hướng tới tốc độ 10 Gbps

Tổng công ty Mạng lưới Viettel (Tập đoàn Viettel) vừa công bố thử nghiệm thành công mạng di động 5G Advanced với tốc độ đạt hơn 7,3 Gbps, gấp 6 lần tốc độ 5G SA Việt Nam hiện tại, giúp mở rộng phạm vi ứng dụng, đa dạng hóa dịch vụ trên nền tảng 5G.

Viettel vừa công bố thử nghiệm thành công mạng di động 5G Advanced với tốc độ đạt hơn 7,3 Gbps, gấp 6 lần tốc độ 5G SA Việt Nam hiện tại ẢNH: PHƯƠNG THỦY

Hoạt động nghiên cứu và thử nghiệm được Viettel phối hợp với đối tác Ericsson và MediaTek triển khai từ tháng 8.2025.

Trong đó, kỹ sư Viettel đã xây dựng mạng 5G Advanced trên nền tảng mạng lõi 5G Core cùng trạm phát sóng 5G gNodeB đa băng tần của Ericsson.

Công nghệ được thử nghiệm trên thiết bị đầu cuối chuyên dụng sử dụng chipset M90 của MediaTek, được thiết kế riêng cho việc thử nghiệm 5G Advanced.

Theo đại diện Viettel, mạng di động 5G Advanced được coi là phiên bản nâng cấp quan trọng của 5G và là bước đệm để phát triển mạng di động 6G. 5G Advanced sẽ thay đổi cơ bản trải nghiệm của khách hàng di động.

Công nghệ gộp nhiều băng tần trên 5G Advanced không chỉ giúp kết nối nhanh hơn, mà còn ổn định và tin cậy hơn khi kết hợp cả vùng phủ rộng của tần số thấp và tốc độ của tần số cao, giảm thiểu tình trạng rớt mạng, giật lag khi xem video hay chơi game.

Không chỉ đơn thuần là tăng tốc độ, về mặt công nghệ, việc kết hợp các băng tần thấp có vùng phủ rộng với các băng tần cao có dung lượng lớn giúp mạng đạt được độ ổn định cao hơn, giảm độ trễ và hạn chế tình trạng nghẽn mạng.

Điều này đặc biệt quan trọng với các ứng dụng đòi hỏi kết nối liên tục như video độ phân giải cao, thực tế mở rộng (XR), chơi game trực tuyến, cũng như các hệ thống IoT và tự động hóa công nghiệp.

Đại diện Viettel cho biết, trong năm 2026, Viettel sẽ triển khai 5G Advanced trên các băng tần 700 MHz và 2600 Mhz đã được cấp phép cho 5G, giúp tốc độ sẽ tăng 15%.

5G Advanced mang lại giá trị đặc biệt quan trọng trong các sự kiện lễ hội, những nơi tập trung đông người khi không còn hiện tượng nghẽn do thiếu tài nguyên. Mục tiêu của Viettel là hướng tới tốc độ 10 Gbps bằng việc tiếp tục nghiên cứu, phát triển công nghệ gộp băng tần

"Chúng tôi đang nghiên cứu và thử nghiệm các công nghệ, dịch vụ mới trên nền tảng 5G để mở rộng phạm vi ứng dụng, đa dạng hóa dịch vụ cho khách hàng, đưa viễn thông trở thành nguồn lực thúc đẩy quá trình tự động hóa, công nghiệp thông minh, công nghệ cao tại Việt Nam", ông Hoàng Bình Sơn, Phó tổng giám đốc Viettel Networks m, nhấn mạnh.

Từ khi công bố chính thức thương mại hóa vào tháng 10.2024, đến hiện tại Viettel vẫn là nhà mạng duy nhất tại Việt Nam công bố triển khai mạng 5G SA song song với 5G NSA trên toàn quốc.

Năm 2025, Viettel thành công đấu giá băng tần 700 Mhz cho 5G - tần số vàng cho vùng phủ. Với 30.000 trạm 5G tính đến tháng 12.2025, Viettel đã phủ sóng 5G đến 90% diện tích ngoài trời và 70% diện tích trong nhà trên toàn quốc.