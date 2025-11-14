Viettel 'bắt tay' Motorola phổ cập 5G tại Việt Nam

Ngày 14.11, Viettel Telecom công bố hợp tác với Motorola trong chiến dịch đánh dấu sự trở lại của thương hiệu từng là một tên tuổi lớn trong ngành công nghiệp điện thoại di động toàn cầu.

Viettel Telecom công bố hợp tác với Motorola trong chiến dịch đánh dấu sự trở lại của thương hiệu ẢNH: CẨM THỦY

Sự hợp tác này nằm trong chuỗi hoạt động hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng 5G tại Việt Nam. Theo lộ trình, Viettel Telecom hợp tác với các nhà cung cấp thiết bị di động để phổ cập và phủ rộng 5G tới tất cả các đối tượng khách hàng sử dụng nhiều hãng điện thoại và nhiều dòng điện thoại khác nhau từ giá rẻ, tầm trung đến cao cấp.

Nhân dịp này, hai bên triển khai ưu đãi đặc biệt, tặng 30 GB data 5G miễn phí cho khách hàng Viettel sử dụng smartphone Motorola hỗ trợ 5G. Chương trình nhằm mang đến trải nghiệm kết nối tốc độ cao, ổn định, đồng thời mở đầu cho chuỗi hợp tác sâu rộng giữa hai thương hiệu trong việc phổ cập 5G tại Việt Nam.

Là nhà mạng tiên phong khai trương 5G trong nước, Viettel đặt mục tiêu đến cuối năm 2025 phủ sóng 5G tới 90% dân số, thu hút 12 triệu thuê bao.

Phát biểu tại sự kiện đánh dấu sự trở lại của Motorola, ông Ngô Mạnh Hùng, Giám đốc Viettel TP.HCM, khẳng định: "Với hạ tầng mạng 5G hàng đầu, Viettel cam kết mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam những trải nghiệm công nghệ mới nhất, góp phần mở ra kỷ nguyên mới của ngành di động tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết phổ cập 5G với gói cước chỉ từ 100.000 đồng, giúp mọi người dân đều có thể tiếp cận công nghệ mới nhất.

Từng là một trong những thương hiệu mở đường cho ngành di động toàn cầu, Motorola sau đó đã dần đánh mất vị thế trong kỷ nguyên smartphone. Quay lại Việt Nam trong thời điểm thị trường smartphone đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, Motorola đang được kỳ vọng làm nên một cú "lội ngược dòng" sau nhiều năm vắng bóng.