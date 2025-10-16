Viettel Telecom đặt mục tiêu trở thành công ty công nghệ toàn cầu vào năm 2030

Đây là khẳng định của ông Hoàng Trung Thành, Tổng giám đốc Viettel Telecom, tại lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất và kỷ niệm 25 năm ngày truyền thống (15.10.2000 - 15.10.2025), diễn ra chiều 16.10.

Viettel Telecom đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất ẢNH: CẨM THỦY

Chỉ sau 5 năm thành lập, Viettel Telecom đã dẫn đầu xu hướng phổ cập smartphone và internet băng thông rộng, triển khai liên tục các thế hệ công nghệ tiên tiến và dẫn đầu trong việc cung cấp cho khách hàng công nghệ 3G, 4G cho đến 5G, góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có tốc độ phát triển hạ tầng số nhanh nhất khu vực.

Đến nay, hơn 70 triệu khách hàng đang sử dụng các dịch vụ của Viettel Telecom. Bên cạnh đó, Viettel đã kết nối gần 10 triệu hộ gia đình bằng internet cáp quang tốc độ cao, phủ sóng đến tận vùng sâu vùng xa, bảo đảm "không để ai bị bỏ lại phía sau" trong kỷ nguyên số.

Với những thành tích đạt được trong 25 năm qua, Viettel Telecom đã được nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Quân ủy T.Ư và Bộ Quốc phòng dành cho đơn vị.

Mục tiêu doanh thu dịch vụ đạt 115.000 tỉ đồng

Chia sẻ về chiến lược phát triển trong kỷ nguyên mới, ông Hoàng Trung Thành, Tổng giám đốc Viettel Telecom, khẳng định đơn vị đang sẵn sàng chuyển dịch từ một công ty viễn thông truyền thống (telco) sang một techco, với mục tiêu doanh thu dịch vụ đạt 115.000 tỉ đồng vào năm 2030.

Ông Hoàng Trung Thành, Tổng giám đốc Viettel Telecom ẢNH: CẨM THỦY

Theo đó, doanh nghiệp sẽ tập trung chuyển dịch công nghệ, mạng lưới bao gồm hạ tầng viễn thông và internet, hạ tầng dữ liệu, hạ tầng tiện ích số; tiên phong trong công nghệ: AI hóa, cloud-native, IoT, sẵn sàng cho 6G, công nghệ an toàn, bảo mật…

Cạnh đó, mở rộng hợp tác trong nghiên cứu và phát triển dịch vụ nền tảng; chuyển dịch cấu trúc doanh thu theo hướng tăng nhanh tỷ trọng doanh thu lĩnh vực, sản phẩm, dịch vụ ngoài viễn thông. Mục tiêu tỷ trọng doanh thu dịch vụ ngoài viễn thông chiếm từ 20% doanh thu dịch vụ trở lên, chuyển dịch thành techco trên thế giới.

Phát biểu tại buổi lễ, trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel, đánh giá Viettel Telecom không chỉ đóng góp về doanh thu, gây dựng tiềm lực cho tập đoàn, mở rộng ngân sách đầu tư và đẩy mạnh những ngành nghề mới mà còn là biểu tượng cho văn hóa và tinh thần Viettel, luôn tỏa sáng trong mọi thử thách.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel ẢNH: CẨM THỦY

Với các giải pháp, hành động trong việc duy trì tốt các dịch vụ lõi, người đứng đầu Viettel tin tưởng Viettel Telecom có thể đột phá chiếm lĩnh dịch vụ mới, trong 5 năm tới, đạt mục tiêu trở thành một techco toàn cầu.