Viettel trình diễn kết nối cầu truyền hình 5G không độ trễ tại Y-Fest 2025

Sự kiện này không chỉ là một đêm nhạc, mà còn là bài kiểm tra thực tế chứng minh năng lực của 5G trong việc truyền tải tín hiệu thời gian thực, xóa nhòa khoảng cách địa lý.

Thách thức sân khấu "không khoảng cách"

Sự kiện âm nhạc Y-Fest 2025 được tổ chức nhân kỷ niệm 25 năm thành lập của Viettel Telecom, đã đặt ra bài toán kỹ thuật phức tạp: kết nối đồng thời hai địa điểm cách xa nhau gần 2.000 km là Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) và Quảng trường Cách mạng tháng Tám (Hà Nội).

Tại sân khấu chính của Y-Fest 2025 trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ, hơn 30.000 khán giả đã có mặt tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt bậc nhất, tràn cảm xúc với âm nhạc qua những màn trình diễn của dàn nghệ sỹ như: SOOBIN, Trúc Nhân, Vũ Cát Tường, Phương Mỹ Chi, Dương Domic,… Đặc biệt, không thể thiếu đi cái tên đã trở thành bảo chứng cho sự bùng nổ, Sơn Tùng M-TP - "kẻ chốt show vĩ đại" - người tiếp tục giữ vai trò hạt nhân, là nguồn năng lượng thu hút hàng triệu trái tim.

Sân khấu công nghệ hiện đại, dùng âm nhạc để kể câu chuyện của cảm xúc Ảnh: CTV

Trong sự kiện truyền hình trực tiếp truyền thống, việc kết nối các điểm cầu xa thường phụ thuộc vào đường truyền vệ tinh (satellite). Tuy nhiên, công nghệ này luôn có độ trễ tín hiệu nhất định, khiến âm thanh và hình ảnh giữa hai đầu cầu không thể đồng bộ tuyệt đối. Điều này khiến các màn song ca trực tiếp hay tương tác đối đáp liền mạch gần như là không thể.

Sơn Tùng M-TP mang tới bản Intro hơn 10 năm rồi khiến khán giả phấn khích Ảnh: CTV



Tại Y-Fest 2025, Viettel đã giải quyết thách thức này bằng cách triển khai cầu truyền hình hoàn toàn dựa trên hạ tầng mạng 5G. Đây được xem là một trong những ứng dụng quy mô lớn đầu tiên tại Việt Nam của công nghệ 5G trong lĩnh vực sản xuất sự kiện và truyền hình trực tiếp.

Phương Mỹ Chi mang tới mashup Lý Cò style, Rock hạt gạo, Ếch ngoài đáy giếng Ảnh: CTV

Điểm nhấn công nghệ của đêm diễn là màn song ca ca khúc "Không đau nữa rồi" giữa ca sĩ Anh Tú (tại đầu cầu Hà Nội) và ca sĩ LyLy (tại đầu cầu TP.HCM). Nhờ khả năng truyền tải dữ liệu tốc độ cao và độ trễ cực thấp của mạng 5G, âm thanh, hình ảnh của hai nghệ sĩ đã được đồng bộ, mang lại cảm giác như họ đang đứng chung một sân khấu. Công nghệ này cũng được sử dụng để kết nối phần giao lưu trực tiếp giữa MC và khán giả tại hai đầu cầu, đảm bảo tương tác diễn ra mượt mà, không bị gián đoạn.

5G mang lại tốc độ, sự ổn định và độ trễ thấp

Màn trình diễn tại Y-Fest đã cho thấy góc nhìn thực tế về tiềm năng của 5G, vượt ra ngoài các bài kiểm tra tốc độ tải về (download) mà người dùng thường thấy. Đối với ứng dụng chuyên nghiệp như truyền hình trực tiếp, yếu tố quan trọng hơn chính là tốc độ tải lên (upload) và độ trễ (latency).

Ca sĩ LyLy và Anh Tú song ca tại 2 đầu cầu không gián đoạn nhờ công nghệ 5G Ảnh: CTV

Việc truyền tải tín hiệu video và âm thanh chất lượng cao, không nén từ nhiều camera tại hai sân khấu đòi hỏi băng thông tải lên khổng lồ và ổn định. Đồng thời, để hai nghệ sĩ có thể hát song ca và tương tác ăn ý, độ trễ của tín hiệu phải được duy trì ở mức cực thấp, gần như bằng 0. Sự thành công của cầu truyền hình Y-Fest đã chứng minh hạ tầng 5G của Viettel có khả năng đáp ứng được những yêu cầu khắt khe này.

Đây là bước tiến quan trọng, cho thấy tiềm năng của 5G trong việc thay đổi ngành công nghiệp sản xuất nội dung, truyền hình, tổ chức sự kiện trực tuyến và các ứng dụng tương tác thời gian thực khác như y tế từ xa hay điều khiển robot công nghiệp. Sự kiện thu hút hơn 30.000 khán giả tham dự trực tiếp tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ và hàng chục nghìn khán giả tại Hà Nội, cùng với gần 100.000 lượt xem trực tuyến qua các nền tảng số.

Bà Nguyễn Hà Thành, Phó tổng giám đốc Viettel Telecom chia sẻ: "Viettel hân hạnh là cầu nối để công nghệ, âm nhạc và trái tim Việt Nam hòa cùng một nhịp. Chúng tôi cam kết tiếp tục kiến tạo hạ tầng và công nghệ số để niềm tự hào Việt Nam được nối dài mỗi ngày".

Sau đêm diễn, BTC công bố ủng hộ 500 triệu đồng thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi tới bà con miền Trung gặp thiên tai Ảnh: CTV

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Viettel đã khởi xướng hoạt động cộng đồng, lập kỷ lục sự kiện có số lượng người hát ca khúc "Việt Nam trong tôi là" đồng thời tại hai địa điểm ở Hà Nội và TP.HCM đông nhất. Với 48.889 lượt xác nhận tham gia lập kỷ lục, Viettel công bố sẽ ủng hộ 500 triệu đồng cho đồng bào miền Trung đang chịu thiệt hại do mưa lũ, thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chuỗi sự kiện Y-Fest 2025, sau khi đi qua Huế, Cần Thơ, An Giang và TP.HCM sẽ tiếp tục hành trình tại Đắk Lắk và Hải Phòng.