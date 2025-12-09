Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ

Viettel cán mốc 20.000 trạm 5G, lập kỷ lục năm 2025

Thu Hằng
Thu Hằng
09/12/2025 12:01 GMT+7

Viettel đã cán mốc lắp đặt mới 20.000 trạm 5G trong năm 2025, vượt hơn 3 tuần so với kế hoạch cam kết với Chính phủ. Dự kiến đến hết tháng 12, tổng số trạm 5G Viettel lũy kế toàn mạng đạt 30.000 trạm, phủ đến 90% diện tích ngoài trời toàn quốc.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) cho biết, ngày 8.12 đã hoàn thành việc lắp đặt 20.000 trạm 5G mới trong năm 2025.

Viettel cán mốc 20.000 trạm 5G, lập kỷ lục năm 2025- Ảnh 1.

Dự kiến đến hết tháng 12, tổng số trạm 5G Viettel phủ đến 90% diện tích ngoài trời toàn quốc

ẢNH: T.THỌ

Đầu năm 2025, Quốc hội ban hành Nghị quyết 193/2025/QH15 về thí điểm các cơ chế, chính sách đặc biệt nhằm thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo Nghị định 88/2025/NĐ-CP hướng dẫn nghị quyết, doanh nghiệp sẽ được nhà nước hỗ trợ nếu đạt tối thiểu 20.000 trạm 5G được nghiệm thu và đưa vào sử dụng trong giai đoạn 19.2 - 31.12.2025.

Đây là chính sách đặc biệt, nhằm tạo đột phá chuyển đổi số quốc gia, thực hiện mục tiêu hạ tầng công nghệ số tiên tiến, hiện đại, phủ sóng 5G toàn quốc đến năm 2030 của Nghị quyết 57-NQ/T.Ư.

Sau khi cán mốc lắp đặt mới 20.000 trạm 5G trong năm 2025, vượt thời gian hơn 3 tuần so với kế hoạch cam kết với Chính phủ, dự kiến đến hết tháng 12.2025, Tập đoàn Viettel tiếp tục hướng đến mục tiêu vượt cam kết, lắp đặt mới 23.500 trạm, gấp gần 4 lần số trạm lắp đặt trong năm 2024.

Với số lượng triển khai mới, Viettel sẽ sở hữu mạng lưới 5G lớn nhất tại Việt Nam với lũy kế 30.000 trạm, phủ sóng 5G đến 90% diện tích ngoài trời và 70% diện tích trong nhà trên toàn quốc, gồm cả các vùng từ thành thị đến nông thôn.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel, cho biết: "Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị tạo động lực mạnh mẽ cho Viettel. Chúng tôi dồn mọi nguồn lực để triển khai hạ tầng 5G rộng khắp, đây chính là nền tảng công nghệ để phục vụ Chính phủ, doanh nghiệp và người dân chuyển đổi số một cách hiệu quả".

Không chỉ dẫn đầu về số lượng trạm, Viettel còn là doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam triển khai mạng 5G SA (Standalone). Đây là mạng 5G hoàn chỉnh, toàn bộ từ mạng lõi đến thiết bị phát sóng đều thuộc thế hệ 5G, cho phép đạt tốc độ lên đến 10 Gbps; tốc độ thực tế cao gấp 15 - 20 lần so với 4G

Một số ứng dụng "độc quyền" của 5G SA bao gồm: cắt lát mạng (Network Slicing) cho phép cấu hình mạng riêng cho từng nhóm khách hàng theo nhu cầu, khách hàng cần độ trễ siêu thấp, các mạng riêng với khả năng bảo mật cao phục vụ an ninh, quốc phòng; y tế từ xa tận dụng độ trễ cực thấp < 1 ms và độ tin cậy cao (99.9999%); thành phố thông minh và nhà máy thông minh kết nối hàng triệu thiết bị IoT trong một km² để vận hành các thiết bị cảm biến, theo dõi thời gian thực và tự động hoá.

Viettel hiện đã tích hợp đồng bộ hệ sinh thái thiết bị 5G "Make in Viettel" trên toàn quốc, gồm trạm gNodeB, mạng lõi 5GC và hệ thống tính cước vOCS 4.0. Việc tự chủ công nghệ giúp doanh nghiệp vừa vượt mục tiêu triển khai hạ tầng, vừa khẳng định năng lực nghiên cứu - sản xuất thiết bị viễn thông thế hệ mới.

Tin liên quan

Viettel 'bắt tay' Motorola phổ cập 5G tại Việt Nam

Viettel 'bắt tay' Motorola phổ cập 5G tại Việt Nam

Viettel Telecom chính thức đồng hành cùng chiến dịch trở lại Việt Nam của Motorola, mở đầu cho hợp tác chiến lược đưa công nghệ 5G phổ cập rộng rãi hơn tới người dùng.

Khám phá thêm chủ đề

Viettel 5G phủ sóng 5G trạm 5G 5G Viettel 2025
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận