Viettel cán mốc 20.000 trạm 5G, lập kỷ lục năm 2025

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) cho biết, ngày 8.12 đã hoàn thành việc lắp đặt 20.000 trạm 5G mới trong năm 2025.

Dự kiến đến hết tháng 12, tổng số trạm 5G Viettel phủ đến 90% diện tích ngoài trời toàn quốc ẢNH: T.THỌ

Đầu năm 2025, Quốc hội ban hành Nghị quyết 193/2025/QH15 về thí điểm các cơ chế, chính sách đặc biệt nhằm thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo Nghị định 88/2025/NĐ-CP hướng dẫn nghị quyết, doanh nghiệp sẽ được nhà nước hỗ trợ nếu đạt tối thiểu 20.000 trạm 5G được nghiệm thu và đưa vào sử dụng trong giai đoạn 19.2 - 31.12.2025.

Đây là chính sách đặc biệt, nhằm tạo đột phá chuyển đổi số quốc gia, thực hiện mục tiêu hạ tầng công nghệ số tiên tiến, hiện đại, phủ sóng 5G toàn quốc đến năm 2030 của Nghị quyết 57-NQ/T.Ư.

Sau khi cán mốc lắp đặt mới 20.000 trạm 5G trong năm 2025, vượt thời gian hơn 3 tuần so với kế hoạch cam kết với Chính phủ, dự kiến đến hết tháng 12.2025, Tập đoàn Viettel tiếp tục hướng đến mục tiêu vượt cam kết, lắp đặt mới 23.500 trạm, gấp gần 4 lần số trạm lắp đặt trong năm 2024.

Với số lượng triển khai mới, Viettel sẽ sở hữu mạng lưới 5G lớn nhất tại Việt Nam với lũy kế 30.000 trạm, phủ sóng 5G đến 90% diện tích ngoài trời và 70% diện tích trong nhà trên toàn quốc, gồm cả các vùng từ thành thị đến nông thôn.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel, cho biết: "Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị tạo động lực mạnh mẽ cho Viettel. Chúng tôi dồn mọi nguồn lực để triển khai hạ tầng 5G rộng khắp, đây chính là nền tảng công nghệ để phục vụ Chính phủ, doanh nghiệp và người dân chuyển đổi số một cách hiệu quả".

Không chỉ dẫn đầu về số lượng trạm, Viettel còn là doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam triển khai mạng 5G SA (Standalone). Đây là mạng 5G hoàn chỉnh, toàn bộ từ mạng lõi đến thiết bị phát sóng đều thuộc thế hệ 5G, cho phép đạt tốc độ lên đến 10 Gbps; tốc độ thực tế cao gấp 15 - 20 lần so với 4G

Một số ứng dụng "độc quyền" của 5G SA bao gồm: cắt lát mạng (Network Slicing) cho phép cấu hình mạng riêng cho từng nhóm khách hàng theo nhu cầu, khách hàng cần độ trễ siêu thấp, các mạng riêng với khả năng bảo mật cao phục vụ an ninh, quốc phòng; y tế từ xa tận dụng độ trễ cực thấp < 1 ms và độ tin cậy cao (99.9999%); thành phố thông minh và nhà máy thông minh kết nối hàng triệu thiết bị IoT trong một km² để vận hành các thiết bị cảm biến, theo dõi thời gian thực và tự động hoá.

Viettel hiện đã tích hợp đồng bộ hệ sinh thái thiết bị 5G "Make in Viettel" trên toàn quốc, gồm trạm gNodeB, mạng lõi 5GC và hệ thống tính cước vOCS 4.0. Việc tự chủ công nghệ giúp doanh nghiệp vừa vượt mục tiêu triển khai hạ tầng, vừa khẳng định năng lực nghiên cứu - sản xuất thiết bị viễn thông thế hệ mới.