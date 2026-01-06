Chiến lược AI mới của Samsung và vai trò của thị trường Việt Nam

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang tái định hình sâu sắc cách con người sống, làm việc và kết nối, sự chú ý đang dồn về Hội chợ triển lãm công nghệ CES 2026 (diễn ra từ ngày 6 - 9.1, tại Las Vegas, Mỹ). Đây là nơi các tập đoàn công nghệ lớn công bố tầm nhìn cho kỷ nguyên tiếp theo.

Trước thềm sự kiện, Báo Thanh Niên có cuộc phỏng vấn độc quyền với ông Hyung Bin Joo, Tổng giám đốc Công ty Điện tử Samsung Việt Nam (SAVINA) về chiến lược AI mới của Samsung, những tác động đến người dùng và vai trò của thị trường Việt Nam.

Ông Hyung Bin Joo, Tổng giám đốc Công ty Điện tử Samsung Việt Nam (SAVINA)

ẢNH: THIÊN TRƯỜNG

Chương mới của AI - Nơi công nghệ đồng hành cùng con người

* AI đang làm thay đổi sâu sắc ngành công nghệ toàn cầu. Samsung nhìn nhận sự chuyển dịch này như thế nào trong chiến lược dài hạn của tập đoàn?

- Trí tuệ nhân tạo (AI) đang đưa thế giới bước sang giai đoạn phát triển hoàn toàn mới. Tuy nhiên, Samsung xác định rõ AI không nên là một công nghệ phức tạp, mà cần trở thành bạn đồng hành đáng tin cậy, thấu hiểu sâu sắc người dùng. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt trong hành trình phát triển AI của Samsung trong giai đoạn tới.

Chiến lược này được xây dựng trên ba trụ cột: AI mở, cho phép hợp tác rộng rãi trong hệ sinh thái; kiến trúc AI lai, kết hợp hài hòa giữa xử lý trên thiết bị và nền tảng đám mây; AI có trách nhiệm, đặt bảo mật và quyền riêng tư của người dùng lên hàng đầu thông qua Samsung Knox.

* Samsung nói tại CES 2026 sẽ đánh dấu "chương tiếp theo" trong hành trình AI. Cụ thể, kỷ nguyên mới sẽ tác động thế nào đến người dùng?



- Tại CES 2026, Samsung sẽ cho thấy bước chuyển chiến lược từ AI như một tập hợp công nghệ sang AI đồng hành cùng cuộc sống hằng ngày (AI Companion). Thông điệp "Your Companion to AI Living" (Người bạn đồng hành trong cuộc sống AI) không chỉ mang tính định hướng toàn cầu, mà cũng là kim chỉ nam cho cách chúng tôi phát triển sản phẩm và trải nghiệm.

Trong thời gian tới, Samsung sẽ từng bước đưa AI trở thành một phần tự nhiên trong đời sống người dùng Việt, thông qua hệ sinh thái kết nối liền mạch giữa TV, thiết bị gia dụng, màn hình và các nền tảng như SmartThings. Thay vì những tính năng rời rạc, AI được thiết kế để hiểu thói quen sinh hoạt, hỗ trợ gia đình, nâng cao trải nghiệm giải trí và mang lại sự tiện nghi thiết thực hơn.

Thông điệp “Your Companion to AI Living" (Người bạn đồng hành trong cuộc sống AI) của Samsung ẢNH: SAMSUNG

Chúng tôi sẽ đưa những xu hướng và trải nghiệm AI mới nhất đến với người dùng. Đây cũng là cách Samsung góp phần giúp khách hàng của mình ở khắp nơi trên thế giới có thể tiếp cận công nghệ tiên tiến, từng bước tham gia sâu hơn vào kỷ nguyên AI đồng hành - nơi công nghệ phục vụ con người một cách gần gũi, an toàn và bền vững.



Vai trò đặc biệt của Việt Nam trong chiến lược AI toàn cầu

* Samsung định vị Việt Nam ở đâu trong chiến lược AI và hệ sinh thái toàn cầu này?

- Việt Nam là thị trường năng động, với dân số trẻ, khả năng tiếp cận công nghệ nhanh và mức độ sẵn sàng cao đối với các trải nghiệm mới. Samsung luôn nhìn nhận Việt Nam là thị trường trọng điểm để phổ cập các trải nghiệm AI gắn liền với đời sống hằng ngày.

Chúng tôi tập trung đưa những đổi mới công nghệ đến gần hơn với người tiêu dùng Việt, đồng thời xây dựng hệ sinh thái mở thông qua hợp tác với các đối tác nội địa, nền tảng nội dung và cộng đồng công nghệ. Cách tiếp cận này giúp AI không chỉ dành cho những người am hiểu công nghệ hay dành cho thiểu số, mà còn trở thành một phần quen thuộc trong sinh hoạt hằng ngày của các gia đình Việt Nam.

* Trong kỷ nguyên AI mới, vai trò của Việt Nam được định vị thế nào?

- Tôi rất tự hào chia sẻ rằng Samsung đang từng bước ứng dụng AI một cách toàn diện tại Việt Nam, từ hoạt động sản xuất, R&D cho đến phát triển sản phẩm và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Trong lĩnh vực sản xuất, Samsung triển khai các mô hình nhà máy thông minh ứng dụng AI nhằm tối ưu hóa quy trình vận hành, nâng cao hiệu suất và kiểm soát chất lượng. Ở mảng R&D, AI đóng vai trò quan trọng trong việc rút ngắn chu trình R&D và nâng cao chiều sâu công nghệ. Điều này cho phép các kỹ sư Việt Nam tham gia trực tiếp vào quá trình tạo ra các công nghệ và sản phẩm cho thị trường khu vực và toàn cầu.

Nhà máy sản xuất và lắp ráp thiết bị di động Samsung (SEVT) tại Thái Nguyên ẢNH: SAMSUNG

Song song với đó, Samsung chú trọng xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo xoay quanh AI tại Việt Nam. Các chương trình đào tạo và sáng kiến phát triển tài năng cũng góp phần giúp lực lượng lao động Việt Nam tiếp cận sớm với các công nghệ tiên tiến. Bằng cách ứng dụng AI đồng bộ và có chiều sâu, Samsung không chỉ nâng cao hiệu quả hoạt động của chính mình mà còn góp phần thúc đẩy năng lực công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Đây là một phần quan trọng trong tầm nhìn dài hạn của Samsung nhằm cùng Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu trong kỷ nguyên AI.

* Nhìn về tương lai, ông hình dung vai trò của Việt Nam trong bức tranh AI toàn cầu?

- Chúng tôi tin rằng vai trò của Việt Nam sẽ ngày một rõ nét trong làn sóng chuyển dịch công nghệ toàn cầu, đặc biệt với Samsung. Tầm ảnh hưởng không chỉ ở phạm vi quốc gia mà còn trong bức tranh khu vực và toàn cầu. Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế là trung tâm công nghệ quan trọng của Samsung. Bên cạnh sản xuất, các hoạt động R&D, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ mới ngày càng đóng vai trò lớn hơn trong hệ sinh thái của chúng tôi.

Ở cấp độ khu vực, Việt Nam là mắt xích quan trọng trong mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại châu Á. Trên bình diện toàn cầu, sự phát triển về năng lực công nghệ và R&D giúp Việt Nam không chỉ giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng của Samsung, mà còn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị đổi mới sáng tạo toàn cầu. Các kỹ sư và chuyên gia tại Việt Nam ngày càng có nhiều cơ hội tham gia vào các dự án mang tính dài hạn, đóng góp trực tiếp vào việc hình thành các công nghệ và sản phẩm cho thị trường quốc tế.

Với tầm nhìn dài hạn, Samsung tin rằng Việt Nam sẽ ngày càng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu. Thị trường 100 triệu dân không chỉ là nơi đặt nền tảng cho sản xuất và công nghệ, mà còn là trung tâm đóng góp tích cực vào tương lai của ngành công nghệ thế giới.

Xin cảm ơn ông!