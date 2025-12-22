AI Gemini đến với tủ lạnh Samsung

Sau khi đã áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) Gemini vào điện thoại và Smart TV, Samsung tiếp tục mở rộng ứng dụng công nghệ này vào lĩnh vực tủ lạnh. Cụ thể, Samsung sẽ giới thiệu tủ lạnh AI Bespoke mới tại sự kiện The First Look diễn ra ở Las Vegas (Mỹ) vào tháng tới, với điểm nhấn là tích hợp trợ lý AI Gemini.

Gemini giúp nâng tầm trải nghiệm tủ lạnh thông minh của Samsung ẢNH: SAMSUNG

Sự hỗ trợ của AI Gemini giúp chức năng Vision AI của Samsung được cải thiện đáng kể, cho phép nhận diện thực phẩm thông qua camera bên trong tủ lạnh với khả năng nhận diện đã mở rộng lên khoảng 50 loại thực phẩm khác nhau. Đặc biệt, hệ thống còn có thể đọc nhãn do người dùng viết trên hộp đựng thực phẩm và tự động thêm chúng vào danh sách mua sắm.

Gemini giúp tủ lạnh Samsung quản lý thực phẩm, gợi ý nấu ăn

Ngoài Gemini, Samsung cũng giới thiệu một ứng dụng quản lý thực phẩm AI mới mang đến trải nghiệm ẩm thực độc đáo với các tính năng như nhận diện nguyên liệu, quản lý thực phẩm, đề xuất công thức nấu ăn và hỗ trợ mua sắm. Đặc biệt, AI Wine Manager là sản phẩm bổ sung dành riêng cho tủ lạnh đựng rượu vang, giúp người dùng quản lý các loại rượu cần bảo quản lâu dài thông qua ứng dụng SmartThings.

Samsung dự định sẽ tích hợp các tính năng "AI Vision" nâng cao này vào các mẫu sản phẩm năm sau, bao gồm Bespoke AI Family Hub, Bespoke AI Hybrid và Infinite AI Wine Refrigerator.

Ông Moon Jong-seung, Phó chủ tịch điều hành bộ phận thiết bị điện tử (DA) của Samsung, cho biết: "Samsung Electronics luôn dẫn đầu trong đổi mới thiết bị nhà bếp thông qua công nghệ AI Vision. Sự hợp tác với Google sẽ mang đến cho người tiêu dùng trải nghiệm ẩm thực độc đáo nhờ vào công nghệ AI Vision tiên tiến".