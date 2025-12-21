Google giúp phát hiện video do Gemini tạo ra

Tính năng này chỉ áp dụng cho nội dung do Gemini tạo ra nhờ vào một ID độc quyền mà chỉ AI (trí tuệ nhân tạo) của Google mới có thể nhận diện. Người dùng chỉ cần tải video lên Gemini và đặt câu hỏi đơn giản như: "Video này có được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo của Google không?".

Gemini có thể phát hiện video giả mạo, nhưng video đó phải được tạo bởi Gemini ẢNH: REUTERS

Sau đó, Gemini sẽ quét video để tìm kiếm công nghệ gọi là SynthID - một dạng đánh dấu bản quyền kỹ thuật số độc quyền của Google. SynthID nhúng các tín hiệu vào nội dung do AI tạo ra mà con người không thể nhận biết, nhưng phần mềm có thể phát hiện dễ dàng.

Khi kiểm tra, Gemini không chỉ đưa ra câu trả lời đơn giản mà còn cung cấp ngữ cảnh chi tiết. Ví dụ, người dùng có thể nhận được thông tin như: "SynthID được phát hiện trong âm thanh từ 10 - 20 giây. Không phát hiện SynthID trong hình ảnh". Mức độ chi tiết này rất hữu ích cho những ai muốn phân biệt giữa nội dung thật và giả.

Giới hạn chưa hoàn hảo của Gemini

Tuy nhiên, có một số hạn chế cần lưu ý. Các tệp tải lên không được vượt quá 100 MB và không dài hơn 90 giây, điều này có nghĩa người dùng không thể kiểm tra các bộ phim dài, nhưng đủ để xác minh các đoạn video ngắn và nội dung trên mạng xã hội.

Khả năng xác minh video mới này là sự mở rộng của công cụ mà Google ra mắt trước đó dành cho hình ảnh. Kể từ khi ra mắt vào năm 2023, Google đã đánh dấu hơn 20 tỉ nội dung được tạo ra bằng AI, cho phép Gemini phát hiện nội dung AI từ trình tạo của Google gần như ngay lập tức.

Tuy nhiên, một hạn chế lớn là công cụ này chỉ áp dụng cho nội dung được tạo hoặc chỉnh sửa bằng các công cụ nội bộ của Google. Nếu video hoặc hình ảnh được tạo bằng mô hình AI không do Google vận hành, Gemini sẽ không thể cung cấp thông tin nào. Điều đó có nghĩa công cụ này chủ yếu hữu ích cho việc minh bạch hóa trong hệ sinh thái của Google, vì vậy vẫn chưa được xem là một giải pháp phát hiện AI toàn diện.