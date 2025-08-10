Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Đại Nghĩa bức xúc vì bị kẻ xấu dùng AI gán ghép nội dung sai sự thật

Hải Duy
Hải Duy
10/08/2025 17:49 GMT+7

MC Đại Nghĩa bày tỏ bức xúc khi bị kẻ xấu sử dụng công cụ AI để gán ghép, tạo dựng nội dung sai sự thật. Đồng thời, anh cũng lên tiếng cảnh báo khán giả về thủ đoạn lừa đảo lợi dụng công nghệ này.

Mới đây, trên trang cá nhân, MC Đại Nghĩa đã đăng tải bài viết bày tỏ sự bức xúc khi bị một số tài khoản lợi dụng hình ảnh cá nhân, sử dụng công cụ AI để gán ghép vào những nội dung sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của anh.

Đại Nghĩa bức xúc vì bị kẻ xấu dùng AI gán ghép nội dung sai sự thật - Ảnh 1.

MC Đại Nghĩa lên tiếng về việc bị đối tượng xấu dùng AI gán ghép nội dung sai sự thật

ẢNH: FBNV

Cụ thể, trước đó MC Đại Nghĩa từng đăng tải một đoạn clip chia sẻ về lợi ích và hành trình ăn chay của mình. Tuy nhiên, một số tài khoản đã lợi dụng hình ảnh từ clip này, sử dụng công cụ AI để gán ghép, biến lời chia sẻ của nam MC thành những phát ngôn xuyên tạc mang tính chất lừa đảo. Trong clip gốc, Đại Nghĩa kể rằng anh đã ăn chay trường hàng chục năm nhưng vẫn duy trì sức khỏe tốt và tinh thần minh mẫn. Thế nhưng, khi bị chỉnh sửa, nội dung đã bị biến thành lời kêu gọi đầu tư với những câu mời gọi như "không cần vốn vẫn có thể tham gia" hay "muốn thử sức an toàn thì hãy chọn đúng người dẫn đường"… khiến nhiều khán giả dễ hiểu lầm.

Đại Nghĩa lên tiếng cảnh báo

Thực trạng này không chỉ xâm phạm quyền hình ảnh và uy tín của nghệ sĩ, mà còn tiềm ẩn nguy cơ khiến khán giả mất niềm tin, bị lừa đảo tài chính hoặc vô tình tiếp tay lan truyền nội dung độc hại.

Đại Nghĩa bức xúc vì bị kẻ xấu dùng AI gán ghép nội dung sai sự thật - Ảnh 2.

Đại Nghĩa cảnh báo khán giả về hành vi lừa đảo tinh vi có chủ đích

ẢNH: FBNV

Nam MC cho biết: "Clip đầu là mình quay về vấn đề ăn chay để chia sẻ với mọi người, đã đăng cách đây khá lâu. Clip thứ hai là clip mà những người không tốt đã lấy, dùng công nghệ AI để gán ghép vào nội dung xấu". Đại Nghĩa cũng lên tiếng cảnh báo khán giả cần nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo tinh vi: "Nghĩa còn không biết cái mà họ đang nhét vào miệng mình để nói ra là gì, chứ đừng nói là giới thiệu cho mọi người. Mọi người hãy cẩn thận nhé!".

Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp và khán giả đã để lại lời nhắn bày tỏ sự đồng cảm, chia sẻ với MC Đại Nghĩa, đồng thời cho thấy sự lo ngại trước tình trạng lợi dụng công nghệ AI để tạo ra các nội dung giả mạo ngày càng tinh vi. Một khán giả viết: "Sợ thật, bây giờ mọi thứ hành động thật tinh vi, nếu không tỉnh táo rất dễ bị lừa".

Trước đó, nhiều nghệ sĩ như diễn viên Ngô Thanh Vân, Quốc Trường, đạo diễn Lý Hải, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc… cũng từng lên tiếng cảnh báo khán giả về tình trạng bị tài khoản giả mạo sử dụng hình ảnh để gán ghép vào những thông tin sai sự thật, phục vụ mục đích lừa đảo. Các hình thức lợi dụng này thường bao gồm quảng cáo cho sản phẩm kém chất lượng hoặc kênh cờ bạc trực tuyến.

Tin liên quan

Đại Nghĩa bác tin đồn viết di chúc cho từ thiện, chia sẻ hành trình ăn chay

Đại Nghĩa bác tin đồn viết di chúc cho từ thiện, chia sẻ hành trình ăn chay

Được biết đến là nghệ sĩ đa năng, MC Đại Nghĩa còn được công chúng ngưỡng mộ bởi lối sống hướng về cộng đồng. Gần 15 năm ăn chay trường, với anh việc thay đổi thói quen không chỉ xuất phát từ đức tin mà còn là hành trình tỉnh thức, chuyển hóa và sống tử tế hơn mỗi ngày.

Khám phá thêm chủ đề

Đại Nghĩa MC Đại Nghĩa nội dung sai sự thật lợi dụng AI
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận