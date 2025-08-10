Đại Nghĩa bức xúc vì bị kẻ xấu dùng AI gán ghép nội dung sai sự thật

Mới đây, trên trang cá nhân, MC Đại Nghĩa đã đăng tải bài viết bày tỏ sự bức xúc khi bị một số tài khoản lợi dụng hình ảnh cá nhân, sử dụng công cụ AI để gán ghép vào những nội dung sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của anh.

MC Đại Nghĩa lên tiếng về việc bị đối tượng xấu dùng AI gán ghép nội dung sai sự thật ẢNH: FBNV

Cụ thể, trước đó MC Đại Nghĩa từng đăng tải một đoạn clip chia sẻ về lợi ích và hành trình ăn chay của mình. Tuy nhiên, một số tài khoản đã lợi dụng hình ảnh từ clip này, sử dụng công cụ AI để gán ghép, biến lời chia sẻ của nam MC thành những phát ngôn xuyên tạc mang tính chất lừa đảo. Trong clip gốc, Đại Nghĩa kể rằng anh đã ăn chay trường hàng chục năm nhưng vẫn duy trì sức khỏe tốt và tinh thần minh mẫn. Thế nhưng, khi bị chỉnh sửa, nội dung đã bị biến thành lời kêu gọi đầu tư với những câu mời gọi như "không cần vốn vẫn có thể tham gia" hay "muốn thử sức an toàn thì hãy chọn đúng người dẫn đường"… khiến nhiều khán giả dễ hiểu lầm.

Đại Nghĩa lên tiếng cảnh báo

Thực trạng này không chỉ xâm phạm quyền hình ảnh và uy tín của nghệ sĩ, mà còn tiềm ẩn nguy cơ khiến khán giả mất niềm tin, bị lừa đảo tài chính hoặc vô tình tiếp tay lan truyền nội dung độc hại.

Đại Nghĩa cảnh báo khán giả về hành vi lừa đảo tinh vi có chủ đích ẢNH: FBNV

Nam MC cho biết: "Clip đầu là mình quay về vấn đề ăn chay để chia sẻ với mọi người, đã đăng cách đây khá lâu. Clip thứ hai là clip mà những người không tốt đã lấy, dùng công nghệ AI để gán ghép vào nội dung xấu". Đại Nghĩa cũng lên tiếng cảnh báo khán giả cần nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo tinh vi: "Nghĩa còn không biết cái mà họ đang nhét vào miệng mình để nói ra là gì, chứ đừng nói là giới thiệu cho mọi người. Mọi người hãy cẩn thận nhé!".

Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp và khán giả đã để lại lời nhắn bày tỏ sự đồng cảm, chia sẻ với MC Đại Nghĩa, đồng thời cho thấy sự lo ngại trước tình trạng lợi dụng công nghệ AI để tạo ra các nội dung giả mạo ngày càng tinh vi. Một khán giả viết: "Sợ thật, bây giờ mọi thứ hành động thật tinh vi, nếu không tỉnh táo rất dễ bị lừa".

Trước đó, nhiều nghệ sĩ như diễn viên Ngô Thanh Vân, Quốc Trường, đạo diễn Lý Hải, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc… cũng từng lên tiếng cảnh báo khán giả về tình trạng bị tài khoản giả mạo sử dụng hình ảnh để gán ghép vào những thông tin sai sự thật, phục vụ mục đích lừa đảo. Các hình thức lợi dụng này thường bao gồm quảng cáo cho sản phẩm kém chất lượng hoặc kênh cờ bạc trực tuyến.