Cờ bạc trực tuyến bủa vây người dân

Vui chơi vài phút mất tiền triệu

Báo cáo với tổng đài Chongluadao.vn, một người dùng có tài khoản andanh123 than thở: "Tôi lướt web chỉ muốn tìm kiếm một trang game để chơi giải trí, thấy quảng cáo của trang "ladmed.xxx" nên đăng ký vào chơi. Tôi chỉ mới nạp 3,7 triệu đồng thôi nhưng sau đó phát hiện game này không vào được, cũng không rút tiền được. Đây thật sự là một trang web bịp bợm, chỉ có vài phút thiếu suy nghĩ là mất cả mấy triệu đồng". Để kiểm chứng thông tin trên, PV Thanh Niên đã truy cập địa chỉ này nhưng trang web đã biến mất, chỉ còn lại ô trống với yêu cầu điền thông tin đăng nhập.

Một trang web cá cược online hoạt động công khai và quảng cáo rầm rộ trên internet Ảnh: Khang Ka

Cùng báo cáo về các website cờ bạc online, một người dùng khác đề nghị kiểm tra hoạt động của trang "qq88-bet.xxx". Cụ thể, trang web này cung cấp thông tin về các trò chơi đánh bạc trực tuyến và khuyến khích người dùng tham gia cá cược bằng tiền thật, với lời quảng cáo đầy mê hoặc và cuốn hút. Chưa hết, theo ghi nhận của hệ thống tiếp nhận báo cáo

Chongluadao.vn, thời gian gần đây hàng loạt người dân đã chỉ điểm các trang web cá cược xuất hiện khắp nơi, có thể liệt kê như: kuwin, 32win, 789win, vipwin…

Trao đổi với PV Thanh Niên, một chuyên gia an ninh mạng cho biết: "Các trang web cờ bạc trực tuyến mọc lên rất nhanh, vừa quét trang này chúng sẽ đẻ trang khác, thậm chí còn lập sẵn nhiều địa chỉ dự phòng. Nhiều trò chơi cá cược trá hình được ngụy trang dưới dạng game giải trí, sử dụng chiến thuật quảng cáo hấp dẫn, hứa hẹn "chơi là thắng", "không cần vốn vẫn kiếm lời" để dụ dỗ người tham gia. Cụ thể, chúng khai thác tâm lý ham thử vận may, mong muốn kiếm tiền nhanh mà không cần đầu tư nhiều công sức.

Bên cạnh đó, các hệ thống này tích hợp tiền điện tử và ví điện tử giúp người chơi dễ dàng nạp tiền chỉ trong vài thao tác, thông qua ví tiền điện tử (Binance, Coin 12…), ví điện tử (Momo, Zalo pay, Viettel pay) hoặc thông qua thẻ cào của các nhà mạng di động hiện hành ở VN như MobiFone, Viettel, VinaPhone. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các app này chỉ cho lưu lại lịch sử chơi không quá 7 ngày, hình ảnh trên giao diện được ngụy trang bằng các game giải trí bình thường. Khi hoạt động được một thời gian, những website này có thể đóng cửa hoặc "sập" bất cứ lúc nào, chiếm đoạt tất cả số tiền đã nạp vào của các nạn nhân.

Thủ đoạn tinh vi, người chơi không bao giờ thắng

Ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm Đào tạo an ninh mạng Athena, phân tích: "Tình trạng website cờ bạc trực tuyến rộ lên do các trang web này có hệ thống mạng lưới tuyển dụng, lôi kéo người chơi để nhận hoa hồng nên xuất hiện dày đặc khắp nơi, khiến nhiều người rơi vào "mê hồn trận". Đáng nói là những con bạc khi mới gia nhập đều được dụ dỗ bằng tỷ lệ trúng cao, trả thưởng ngay lập tức, có thể rút tiền về tài khoản... Thậm chí các đối tượng quản lý còn theo dõi rất kỹ sở thích, thói quen, khả năng tài chính… của con bạc và dùng nhiều chiêu trò để câu kéo, chẳng hạn như thời gian đầu sẽ được thắng rất dễ dàng khi đánh các ván có giá trị nhỏ. Khi con bạc đã được nâng hạng và nạp tiền nhiều hơn, tỷ lệ thắng cược sẽ khó hơn và nhiều trục trặc liên quan đến kỹ thuật sẽ xảy ra, chuẩn bị thắng thì đứt mạng, chuẩn bị thắng thì treo máy… khiến người chơi mất tiền mà không biết kêu ai vì phần lớn các web đánh bạc online có máy chủ đặt tại nước ngoài, gây khó khăn trong việc xử lý pháp lý và truy vết đối tượng đứng sau".

V.T.D.T, một con bạc vừa bị bắt do tham gia đường dây cờ bạc trực tuyến, kể lại: Từ giữa năm 2024, T. thường xuyên đến quán cà phê gần nơi làm việc và được chủ quán hướng dẫn vào link Hit.Club để chơi tài xỉu. Lúc đầu, T. thử chơi với các mức giá 50.000 đồng, 100.000 đồng và đều thắng nên rất ham. Tuy nhiên về sau càng chơi càng thua, càng bị cuốn theo để gỡ lại. Sau khi thua hết tiền, T. nói dối gia đình vay mượn trả nợ, rồi chuẩn bị làm nhà… để "nướng" hết vào trò tài xỉu. Từ chỗ là nhân viên siêu thị, gia đình ổn định, chồng làm nghề lái xe, có 2 con nhỏ…, vì dính vào cờ bạc mà đến nay T. đã mất việc làm, tổng số tiền thua bạc lên tới 1 tỉ đồng, bản thân rơi vào vòng lao lý.

Ông Ngô Minh Hiếu, chuyên gia an ninh mạng từ dự án Chongluadao.vn, nói thẳng: "Các hệ thống đánh bạc trực tuyến không hoạt động dựa trên sự may rủi thực sự mà được lập trình để đảm bảo nhà cái luôn có lợi. Các thuật toán trong trò chơi được thiết kế để ban đầu tạo cảm giác chiến thắng nhằm kích thích người chơi tiếp tục nạp tiền, nhưng về lâu dài, hệ thống sẽ điều chỉnh để họ thua nhiều hơn thắng. Các đối tượng sử dụng nhiều cách thức can thiệp kỹ thuật để thao túng kết quả thắng thua. Như vậy, càng chơi thì con bạc chỉ có thua chứ không thể nào thắng được".

Trong vụ án đánh bạc trên không gian mạng do Công an TP.HCM triệt phá cuối năm 2021, kết quả điều tra xác định tổng cộng có khoảng hơn 25.000 tài khoản được tạo trên các trang Swiftonline.live và Nagaclubs.com. Hai trang này đã qua nhiều lần thay đổi, từ BigQueenpro.com, liên kết với sàn cá cược quốc tế Evolution.com. Trong đó Nagaclubs có hơn 5.076 tài khoản, số tiền người chơi dùng để đánh bạc đặc biệt lớn, lên đến khoảng 3,8 tỉ USD (tương đương 87.612 tỉ đồng).

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng cầm đầu đã lôi kéo người chơi với chiêu quảng cáo "bảo hiểm vốn đầu tư", tức được hoàn tiền nếu chơi thua; thưởng "hoa hồng" cho ai dụ được càng nhiều người tham gia càng tốt. Từ đó, chúng hình thành nhiều đường dây, phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý, phát triển ở khắp các tỉnh thành trong cả nước. Người chơi chỉ cần đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano (ở nước ngoài), sau đó dùng tiền trong tài khoản ngân hàng mua tiền ảo khác để cá cược trên trang web, thu hút một lượng tài khoản "khủng".

Cơ quan công an và các chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo: Hành vi đánh bạc dưới mọi hình thức bao gồm đánh bạc trực tuyến đều là bất hợp pháp tại VN (ngoại trừ một số hình thức xổ số được kiểm soát và cấp phép bởi Nhà nước). Vì vậy những con bạc khi bị lừa đảo không những mất tiền mà còn bị xử lý theo quy định pháp luật. Ngoài ra, các app cờ bạc có thể yêu cầu người chơi cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, hoặc thậm chí quyền truy cập điện thoại. Điều này tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo, đánh cắp thông tin, hoặc chiếm đoạt tài sản.