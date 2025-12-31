Bộ phận được Samsung thưởng lớn cho nhân viên

Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng bộ nhớ kéo dài dẫn đến tình trạng thiếu hụt DRAM nghiêm trọng và giá phần cứng máy tính tăng cao, Samsung được dự đoán sẽ hưởng lợi trong khi các đối thủ khác trong ngành gặp khó khăn.

Việc tăng giá DRAM sẽ mang lại những lợi ích tài chính cho nhân viên của Samsung ẢNH: WCCFTECH

Theo thông tin từ ETNews, nhân viên bộ phận DS có thể nhận được khoản tiền thưởng lên tới 43 - 48% lương năm, cao gấp ba lần so với mức 14% của năm 2024. Mặc dù khoản thưởng này thấp hơn một chút so với bộ phận Trải nghiệm di động (MX) nhưng vẫn cho thấy sự tăng trưởng đáng kể nhờ nhu cầu ngày càng cao đối với RAM và Bộ nhớ băng thông cao (HBM).

Samsung hưởng lợi từ 'cơn khát DRAM'

Samsung đã công bố tỷ lệ chi trả dự kiến cho các khoản khuyến khích lợi nhuận vượt mức (OPI) năm 2025 và nhấn mạnh sự phục hồi mạnh mẽ trong doanh thu bán dẫn. Công ty đã ưu tiên sản xuất DDR5, tạo nền tảng cho lợi nhuận ước tính lên tới 73 tỉ USD vào năm 2026. Đặc biệt, Apple đã trở thành khách hàng lớn nhất của Samsung trong việc cung cấp chip RAM LPDDR5X cho các mẫu iPhone 17 và iPhone 18.

Ngoài bộ phận DS, bộ phận MX cũng ghi nhận mức thưởng hiệu suất cao từ 45 - 50%, trong khi mảng kinh doanh TV nhận được mức thưởng từ 9 - 12%. Các bộ phận khác như Thiết bị kỹ thuật số, Mạng và thiết bị y tế cũng dự kiến sẽ nhận được mức thưởng tương tự.

Samsung thường công bố các khoản thưởng này 2 lần mỗi năm, tùy thuộc vào hiệu suất của từng mảng kinh doanh. Sự gia tăng này không chỉ phản ánh tình hình kinh doanh khả quan mà còn cho thấy sự nỗ lực của công ty trong việc duy trì vị thế cạnh tranh trong ngành công nghiệp bán dẫn.