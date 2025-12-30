Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ

Hiện đại hóa nhà máy Taylor, Samsung muốn giáng đòn mạnh vào TSMC

Kiến Văn
Kiến Văn
30/12/2025 18:03 GMT+7

Samsung đang tiến hành nâng cấp nhà máy sản xuất chip Taylor tại Mỹ nhằm cạnh tranh với TSMC trong lĩnh vực sản xuất chip 2 nm.

Theo Sammyfans, Samsung được ghi nhận đang thực hiện một "bước nhảy vọt lượng tử" để hiện đại hóa tất cả dây chuyền sản xuất cho quy trình công nghệ chip tiên tiến nhất của hãng. Cụ thể, Samsung sẽ nâng cấp từ quy trình sản xuất 4 nm lên 2 nm trên tất cả dây chuyền.

Hiện đại hóa nhà máy Taylor, Samsung muốn giáng đòn mạnh vào TSMC - Ảnh 1.

Nhà máy chip Samsung tại Mỹ chuyển thẳng lên 2 nm

ẢNH: SAMSUNG

Mục tiêu sản lượng ban đầu của Samsung đối với nhà máy Taylor là sản xuất 50.000 tấm wafer mỗi tháng, với kế hoạch tăng lên 100.000 tấm wafer mỗi tháng vào năm 2027. Đợt chuyển thiết bị đầu tiên dự kiến diễn ra vào tháng 3.2026, với hoạt động sản xuất lượng wafer đầu tiên diễn ra vào quý 2/2026.

Samsung sẵn sàng phá vỡ thế độc quyền của TSMC

Việc đẩy nhanh đầu tư vào công nghệ sản xuất chip 2 nm của Samsung được thực hiện nhằm chấm dứt thế độc quyền của TSMC tại Đài Loan. Trước đó, Samsung đã có kế hoạch sản xuất chip 4 nm tại nhà máy mới, nhưng việc TSMC hạn chế quy trình sản xuất 2 nm chỉ dành cho Đài Loan đã mở ra cơ hội cho Samsung giành được các đơn đặt hàng tại Mỹ.

Sản lượng 50.000 tấm wafer mỗi tháng tại nhà máy Taylor sẽ tương đương với kế hoạch sản xuất của TSMC tại Đài Loan, điều đó cho thấy sự cạnh tranh quyết liệt trong ngành công nghiệp chip. Hiện tại, Samsung chỉ có khu phức hợp Hwaseong ở Hàn Quốc là trung tâm sản xuất chip 2 nm, do đó việc công ty mở rộng sản xuất tại nhà máy Taylor là cần thiết.

Ngoài ra, Samsung đã bắt đầu tuyển dụng nhân viên và sẽ chuyển các thiết bị cần thiết đến nhà máy vào đầu tháng 3 năm sau. Công ty không chỉ chạy đua để ra mắt công nghệ chip mới mà còn hướng đến việc đạt được lợi thế kinh tế quy mô tại Mỹ, từ đó thu hút nhiều đơn đặt hàng từ các khách hàng lớn và giảm sự phụ thuộc vào TSMC.

Khám phá thêm chủ đề

Samsung TSMC chip 2nm nhà máy bán dẫn Samsung Taylor
