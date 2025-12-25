Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Samsung thiệt hại nặng vì cựu nhân viên tuồn công nghệ chip cho hãng Trung Quốc
Video Thế giới

Samsung thiệt hại nặng vì cựu nhân viên tuồn công nghệ chip cho hãng Trung Quốc

La Vi
La Vi
25/12/2025 14:48 GMT+7

Một cựu giám đốc điều hành Samsung và 9 người khác bị buộc tội xuất khẩu bí quyết công nghệ DRAM 10 nm sang Trung Quốc.

Một số cựu nhân viên Samsung Electronics vừa bị cáo buộc rò rỉ công nghệ bán dẫn tiên tiến sang một công ty Trung Quốc, và công tố viên cho biết hành vi này đã gây cho Hàn Quốc thiệt hại lên đến 5 nghìn tỉ won (khoảng 90 nghìn tỉ đồng).

Một cựu lãnh đạo của Samsung Electronics và một số cá nhân khác đã bị truy tố với cáo buộc làm rò rỉ công nghệ cốt lõi quốc gia về DRAM cấp 10 nanomet cho các công ty sản xuất bộ nhớ Trung Quốc Changxin Memory Technologies (CXMT). Nhờ đó, CXMT trở thành công ty đầu tiên tại Trung Quốc sản xuất hàng loạt DRAM 10 nanomet và đặt nền móng cho việc phát triển bộ nhớ băng thông cao (HBM).

Theo trang Chosun Biz, Phòng Điều tra tội phạm công nghệ thông tin thuộc Văn phòng Công tố quận trung tâm Seoul hôm 23.12 cho biết đã truy tố và tạm giam 5 người, trong đó có một cựu lãnh đạo của Samsung Electronics, người từng giữ chức vụ trưởng bộ phận phát triển của CXMT. Có 5 người khác bị truy tố nhưng không tạm giam, bao gồm các trưởng bộ phận phát triển.

Samsung thiệt hại nặng vì cựu nhân viên tuồn công nghệ DRAM cho hãng Trung Quốc - Ảnh 1.

Một cựu giám đốc điều hành Samsung và 9 người khác bị buộc tội xuất khẩu bí quyết công nghệ DRAM 10nm sang Trung Quốc

ẢNH: REUTERS

Samsung Electronics đã đầu tư 1,6 nghìn tỉ won (khoảng 29 nghìn tỉ đồng) để phát triển và vào năm 2016 bắt đầu sản xuất hàng loạt DRAM 10 nanomet đầu tiên trên thế giới.

Theo Chosun Biz, CXMT là nhà sản xuất DRAM duy nhất của Trung Quốc, được thành lập vào tháng 5.2016 và nhận được nhiều hỗ trợ từ chính quyền. Công ty đã thành công trong việc phát triển DRAM 10 nanomet vào năm 2023.

Các công tố viên Hàn Quốc đã tìm ra manh mối vào tháng 1 năm ngoái và tiến hành điều tra. Họ cáo buộc rằng ngay sau khi thành lập, CXMT đã lập kế hoạch giành được công nghệ bằng cách tuyển dụng ồ ạt nhân sự có kinh nghiệm sản xuất hàng loạt DRAM 10 nanomet vào thời điểm đó.

Một người từng là nghiên cứu viên ở Samsung bị cáo buộc đã rò rỉ thông tin quy trình DRAM bằng cách chép tay lên 12 tờ giấy trước khi chuyển sang CXMT vào tháng 9.2016. Ông đã chép khoảng 600 bước quy trình sản xuất DRAM và thông tin thiết bị, vì lo ngại việc copy file từ máy tính hoặc chụp ảnh bằng điện thoại sẽ dễ bị phát hiện.

Theo Chosun Biz, những cựu nhân viên của Samsung đã gia nhập một công ty bình phong của CXMT và đã lập kế hoạch di chuyển rất tỉ mỉ để tránh bị điều tra. Họ thậm chí còn đặt mật mã để thông báo các tình huống như bị cấm xuất cảnh hoặc bị chính phủ Hàn Quốc bắt giữ.

Đồng thời, CXMT cũng bị phát hiện đã có được công nghệ cốt lõi quốc gia để sản xuất DRAM từ công ty Hàn Quốc SK hynix, thông qua một đối tác cung cấp thiết bị bán dẫn.

Thị phần DRAM toàn cầu của CXMT chỉ dưới 1% vào đầu năm 2024, nhưng năm nay ước tính sẽ đạt khoảng 7%. Các công tố viên cho biết, do đó, doanh thu năm 2024 của Samsung Electronics đã giảm khoảng 5 nghìn tỉ won, và tổng thiệt hại trong tương lai sẽ lên tới ít nhất hàng chục nghìn tỉ won.

CXMT và giới chức Trung Quốc chưa có bình luận về thông tin này.

Khám phá thêm chủ đề

Samsung công nghệ bán dẫn Chip Dram trung quốc CXMT
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận