Samsung thiệt hại lớn vì cựu nhân viên tuồn công nghệ bán dẫn về Trung Quốc

Theo Sammy Fans, ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu vừa rúng động trước thông tin hàng loạt cựu nhân viên Samsung bị bắt giữ và truy tố với cáo buộc đánh cắp công nghệ lõi để chuyển giao cho một nhà sản xuất chip tại Trung Quốc.

Bí mật quốc gia bị 'chảy máu' bởi cựu nhân viên Samsung

Văn phòng Công tố Quận Trung tâm Seoul vừa công bố cáo trạng đối với 10 cá nhân liên quan đến vụ án gián điệp thương mại quy mô lớn này. Trong đó, 5 cựu nhân viên Samsung đã bị bắt giam khẩn cấp. Ngoài ra, 5 người khác, gồm các kỹ sư có liên hệ mật thiết với ChangXin Memory Technologies (CXMT) - một hãng chip nổi tiếng của Trung Quốc - cũng bị khởi tố.

Samsung bị lộ bí mật bán dẫn, thiệt hại hàng ngàn tỉ won ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHSPOT

Trọng tâm của vụ án xoay quanh công nghệ sản xuất chip nhớ DRAM 10 nm. Đây được xem là 'vũ khí bí mật' giúp Samsung thống trị thị trường bán dẫn toàn cầu vào thời điểm đó. Theo cơ quan điều tra, một cựu nhân viên đã ghi chép tỉ mỉ hàng trăm bước trong quy trình sản xuất tuyệt mật này trước khi rời công ty, sau đó 'dâng' toàn bộ cho phía đối tác Trung Quốc.

Không đơn thuần là một vụ vi phạm hợp đồng lao động, nhóm nghi phạm đã lên kế hoạch che giấu hành tung cực kỳ tinh vi. Để qua mặt cơ quan chức năng, họ đã thiết lập hàng loạt công ty ma, liên tục thay đổi địa điểm văn phòng làm việc và thậm chí giao tiếp với nhau bằng hệ thống mật mã riêng biệt.

CXMT, được thành lập năm 2016 với sự hậu thuẫn tài chính khổng lồ từ Trung Quốc, đã nhanh chóng chiêu mộ các cựu giám đốc điều hành của Samsung để dẫn dắt đội ngũ kỹ thuật. Dựa trên nền tảng công nghệ đánh cắp được, đội ngũ này đã tinh chỉnh lại để phù hợp với dây chuyền thiết bị tại Trung Quốc, rút ngắn đáng kể khoảng cách công nghệ.

Đáng chú ý, không chỉ Samsung, một ông lớn khác là SK hynix cũng trở thành nạn nhân khi bị CXMT thu thập trái phép công nghệ DRAM thông qua một nhà thầu phụ vào năm 2020.

Samsung đã phải bỏ ra 5 năm ròng rã cùng khoản đầu tư khổng lồ 1.600 tỉ won (tương đương hơn 1,2 tỉ USD) để phát triển công nghệ này. Tuy nhiên, thành quả đó đã bị tước đoạt chỉ trong chớp mắt.

Các công tố viên ước tính, vụ rò rỉ này có thể khiến doanh thu của Samsung sụt giảm khoảng 5.000 tỉ won (gần 3,8 tỉ USD) chỉ riêng trong năm 2024. Nghiêm trọng hơn, vì chất bán dẫn là mặt hàng xuất khẩu chủ lực, nền kinh tế Hàn Quốc đang đứng trước nguy cơ thiệt hại lên tới hàng chục nghìn tỉ won.

Vụ án hiện vẫn được mở rộng điều tra, hứa hẹn sẽ còn nhiều tình tiết bất ngờ được đưa ra ánh sáng trong thời gian tới.