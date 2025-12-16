Giá iPhone năm sau sẽ đắt đỏ hơn nhiều vì Samsung

Theo SamMobile, năm 2026 được dự báo là một năm 'giông bão' đối với túi tiền của người yêu công nghệ. Hiện tại, thị trường linh kiện bán dẫn, đặc biệt là chip nhớ (DRAM/NAND), đang chứng kiến đà tăng giá không có điểm dừng. Điều này đẩy các ông lớn công nghệ vào thế chân tường, hoặc cắt giảm cấu hình, hoặc tăng giá bán. Và trớ trêu thay, Samsung chính là nhân tố đang gián tiếp buộc Apple phải đưa ra quyết định này.

Samsung sắp hốt bạc, không nể nang cả người nhà?

Mảng kinh doanh chip nhớ của Samsung đang ở thế thượng phong nhờ nhu cầu thị trường bùng nổ và họ đang tận dụng triệt để điều này để tối ưu hóa lợi nhuận.

Sự cứng rắn của bộ phận bán dẫn Samsung thậm chí đã gây ra 'nội chiến'. Theo các báo cáo mới nhất, bộ phận chip nhớ đã hủy bỏ các hợp đồng dài hạn với chính... bộ phận di động (Samsung Mobile). Thay vào đó, họ yêu cầu ký hợp đồng theo quý để áp dụng mức giá thị trường cao ngất ngưởng.

Samsung có thể khiến giá iPhone tăng cao vào năm sau ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMOBILE

Hệ quả là chủ tịch mảng di động của Samsung, ông TM Roh, được cho là phải lên lịch gặp CEO của Micron (đối thủ của Samsung Memory) vào đầu tháng tới để tìm kiếm nguồn cung thay thế cho dòng Galaxy S26, nhằm tránh bị phụ thuộc hoàn toàn vào mức giá 'cắt cổ' từ chính công ty mẹ.

Apple cũng bị cuốn vào tâm bão

Giới phân tích nhận định nếu Samsung Memory không hề nương tay với chính người anh em cùng tập đoàn, thì chắc chắn Apple - đối thủ cạnh tranh lớn nhất - sẽ không có bất kỳ một thỏa thuận tốt nào.

Samsung và SK Hynix hiện là hai nhà cung cấp chip nhớ chủ lực cho iPhone. Các hợp đồng cung ứng dài hạn với mức giá ổn định trước đây của Apple đang đi đến hồi kết. Các nguồn tin khẳng định cả hai ông lớn Hàn Quốc này dự kiến sẽ đồng loạt tăng giá bán chip nhớ cho Apple bắt đầu từ tháng 1.2026.

Việc phải đàm phán lại giá linh kiện vào thời điểm này là tin dữ cho đội ngũ CEO Tim Cook. Với áp lực chi phí đầu vào tăng vọt, khả năng cao Apple sẽ buộc phải điều chỉnh giá bán của các thế hệ iPhone tiếp theo (dự kiến là iPhone 18 series ra mắt năm 2026) để bảo toàn biên lợi nhuận.

Dù chưa có thông báo chính thức, viễn cảnh những chiếc flagship còn đắt đỏ hơn nữa đang hiện ra rõ ràng. Lần này, Apple có lý do chính đáng để đổ lỗi cho thị trường, mà cụ thể là sự tăng giá của Samsung.