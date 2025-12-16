Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Giá iPhone năm sau sẽ đắt đỏ hơn nhiều vì Samsung

Phong Đỗ
Phong Đỗ
16/12/2025 10:33 GMT+7

Samsung sắp có động thái cứng rắn khi ép Apple vào thế phải tăng giá iPhone?

Theo SamMobile, năm 2026 được dự báo là một năm 'giông bão' đối với túi tiền của người yêu công nghệ. Hiện tại, thị trường linh kiện bán dẫn, đặc biệt là chip nhớ (DRAM/NAND), đang chứng kiến đà tăng giá không có điểm dừng. Điều này đẩy các ông lớn công nghệ vào thế chân tường, hoặc cắt giảm cấu hình, hoặc tăng giá bán. Và trớ trêu thay, Samsung chính là nhân tố đang gián tiếp buộc Apple phải đưa ra quyết định này.

Samsung sắp hốt bạc, không nể nang cả người nhà?

Mảng kinh doanh chip nhớ của Samsung đang ở thế thượng phong nhờ nhu cầu thị trường bùng nổ và họ đang tận dụng triệt để điều này để tối ưu hóa lợi nhuận.

Sự cứng rắn của bộ phận bán dẫn Samsung thậm chí đã gây ra 'nội chiến'. Theo các báo cáo mới nhất, bộ phận chip nhớ đã hủy bỏ các hợp đồng dài hạn với chính... bộ phận di động (Samsung Mobile). Thay vào đó, họ yêu cầu ký hợp đồng theo quý để áp dụng mức giá thị trường cao ngất ngưởng.

Giá iPhone 2026 sẽ tăng cao vì Samsung ép Apple - Ảnh 1.

Samsung có thể khiến giá iPhone tăng cao vào năm sau

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMOBILE

Hệ quả là chủ tịch mảng di động của Samsung, ông TM Roh, được cho là phải lên lịch gặp CEO của Micron (đối thủ của Samsung Memory) vào đầu tháng tới để tìm kiếm nguồn cung thay thế cho dòng Galaxy S26, nhằm tránh bị phụ thuộc hoàn toàn vào mức giá 'cắt cổ' từ chính công ty mẹ.

Apple cũng bị cuốn vào tâm bão

Giới phân tích nhận định nếu Samsung Memory không hề nương tay với chính người anh em cùng tập đoàn, thì chắc chắn Apple - đối thủ cạnh tranh lớn nhất - sẽ không có bất kỳ một thỏa thuận tốt nào.

Samsung và SK Hynix hiện là hai nhà cung cấp chip nhớ chủ lực cho iPhone. Các hợp đồng cung ứng dài hạn với mức giá ổn định trước đây của Apple đang đi đến hồi kết. Các nguồn tin khẳng định cả hai ông lớn Hàn Quốc này dự kiến sẽ đồng loạt tăng giá bán chip nhớ cho Apple bắt đầu từ tháng 1.2026.

Việc phải đàm phán lại giá linh kiện vào thời điểm này là tin dữ cho đội ngũ CEO Tim Cook. Với áp lực chi phí đầu vào tăng vọt, khả năng cao Apple sẽ buộc phải điều chỉnh giá bán của các thế hệ iPhone tiếp theo (dự kiến là iPhone 18 series ra mắt năm 2026) để bảo toàn biên lợi nhuận.

Dù chưa có thông báo chính thức, viễn cảnh những chiếc flagship còn đắt đỏ hơn nữa đang hiện ra rõ ràng. Lần này, Apple có lý do chính đáng để đổ lỗi cho thị trường, mà cụ thể là sự tăng giá của Samsung.

Tin liên quan

Apple hướng đến chiếc iPhone có thiết kế 'táo bạo nhất lịch sử'

Apple hướng đến chiếc iPhone có thiết kế 'táo bạo nhất lịch sử'

Mỗi thế hệ iPhone mới đều mang đến những công nghệ di động tiên tiến nhất từ Apple, với các cải tiến về chip, camera, màn hình và thời lượng pin.

Khám phá thêm chủ đề

Iphone Samsung chip nhớ tăng giá giá iphone Apple
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận