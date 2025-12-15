Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tính năng ẩn trên iPhone giúp chặn đứng tin tặc tấn công

Phong Đỗ
Phong Đỗ
15/12/2025 08:50 GMT+7

Không cần mua phần mềm đắt tiền, đây là cách iPhone âm thầm bảo vệ ví tiền và dữ liệu của bạn.

Dù các phương thức xác thực hai yếu tố (2FA) hay Passkey đang ngày càng phổ biến, mật khẩu truyền thống vẫn là chìa khóa chính để truy cập vào 'cuộc sống số' của nhiều người. Tuy nhiên, thói quen đặt mật khẩu dễ đoán hoặc dùng chung một mật khẩu cho nhiều tài khoản đang biến người dùng thành mồi ngon cho hacker. Hiểu được điều này, Apple đã tích hợp sẵn một giải pháp miễn phí nhưng hiệu quả không thua kém các phần mềm trả phí, đó là tính năng Security Recommendations (Khuyến nghị bảo mật) trong ứng dụng Passwords trên iPhone.

Tính năng ẩn trên iPhone giúp chặn đứng hacker mà nhiều người dùng bỏ quên - Ảnh 1.

iPhone có tính năng cảnh báo mật khẩu cho người dùng

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MACWORLD

Ứng dụng Passwords trên iPhone có tính năng hữu ích ít người biết

Mặc dù ứng dụng Passwords (Mật khẩu) mới chỉ xuất hiện độc lập trên iOS 18, nhưng 'bộ não' của nó đã tồn tại âm thầm trong hệ điều hành iOS từ lâu. Tính năng Security Recommendations hoạt động như một chuyên gia an ninh mạng cá nhân, liên tục đối chiếu dữ liệu của bạn với cơ sở dữ liệu các vụ rò rỉ toàn cầu.

Nó sẽ lập tức cảnh báo người dùng nếu:

  • Mật khẩu bị lộ: Tài khoản của bạn đã xuất hiện trong một vụ rò rỉ dữ liệu.
  • Mật khẩu yếu: Bạn đang dùng các chuỗi ký tự quá đơn giản (như '123456' hay 'password').
  • Mật khẩu sử dụng chung: Bạn đang sử dụng một 'chìa khóa' cho nhiều 'ổ khóa', điều này cực kỳ nguy hiểm nếu một tài khoản bị hack.

Hướng dẫn kích hoạt 'lá chắn' trên iPhone

Để biết ngay lập tức tài khoản nào của mình đang gặp nguy hiểm, bạn có thể thực hiện theo các bước sau tùy vào phiên bản iOS:

1. Với người dùng đã lên iOS 18:

Mở ứng dụng Passwords (biểu tượng chìa khóa) và nhấn vào thẻ Security (Bảo mật). Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các tài khoản bị rò rỉ (Compromised), dễ đoán (Weak) hoặc được sử dụng nhiều lần (Reused). Bạn chỉ cần bấm vào từng mục để đổi mật khẩu ngay lập tức.

Tính năng ẩn trên iPhone giúp chặn đứng hacker mà nhiều người dùng bỏ quên - Ảnh 2.

Cách kiểm tra tình trạng an toàn của mật khẩu trên iOS 18

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

2. Với người dùng iOS 17 trở về trước:

Truy cập Settings (Cài đặt) > Passwords (Mật khẩu) > Chọn mục Security Recommendations (Khuyến nghị bảo mật) để kiểm tra tình trạng mật khẩu.

Tại sao bạn không nên chần chừ?

Không chỉ nằm yên trong cài đặt, tính năng này còn chủ động cảnh báo ngay khi bạn dùng tính năng AutoFill (tự động điền) trên web hoặc ứng dụng.

Nếu bạn chưa sẵn sàng trả phí cho các trình quản lý mật khẩu chuyên nghiệp như 1Password hay Bitwarden, thì công cụ có sẵn của Apple là sự thay thế hoàn hảo. Nó miễn phí, đồng bộ mượt mà giữa iPhone, iPad, Mac, Vision Pro và quan trọng nhất là nó giúp bạn đi trước hacker một bước trong việc bảo vệ tài sản số của mình.

