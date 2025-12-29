Samsung thử nghiệm pin silicon-carbon dung lượng 20.000 mAh

Theo Wccftech, phản ứng của người hâm mộ đối với Samsung hoàn toàn có cơ sở khi mà các hãng Trung Quốc đang đẩy mạnh những smartphone giá hấp dẫn nhưng vẫn đi kèm pin silicon-carbon dung lượng lên tới 10.000 mAh.

Pin silicon-carbon thử nghiệm của Samsung vẫn đang gặp phải hiện tượng phình to đáng kể

ẢNH: WCCFTECH

Dù vậy, một thay đổi lớn có thể đang được chuẩn bị khi báo cáo mới cho thấy Samsung SDI đang thử nghiệm pin silicon-carbon hai cell với tổng dung lượng lên tới 20.000 mAh. Nếu thành công, đây sẽ là bước tiến đáng kể, không chỉ cho smartphone mà còn cho nhiều thiết bị di động khác trong tương lai.

Các nguồn tin chia sẻ trên mạng xã hội X cho thấy, mẫu pin thử nghiệm của Samsung SDI gồm 2 cell riêng biệt. Cell chính có dung lượng khoảng 12.000 mAh, độ dày 6,3 mm, trong khi cell phụ đạt 8.000 mAh với độ dày khoảng 4 mm. Cách tiếp cận hai cell cho phép phân bổ không gian linh hoạt hơn trong thiết kế thiết bị, đồng thời mở ra khả năng tăng tổng dung lượng pin mà không làm máy dày lên quá nhiều.

Hạn chế pin silicon-carbon vẫn cần Samsung giải quyết

Pin silicon-carbon khác với pin lithium-ion truyền thống chủ yếu ở vật liệu cực dương. Thay vì than chì, pin silicon-carbon sử dụng vật liệu composite silicon-carbon cấu trúc nano giúp tăng khả năng chứa ion lithium. Về mặt lý thuyết, cực dương bằng silicon có thể lưu trữ lượng ion lithium gấp nhiều lần so với than chì, qua đó nâng đáng kể mật độ năng lượng, cho phép pin vừa nhỏ gọn vừa có dung lượng cao.

Review HONOR Magic V5: Điện thoại gập mỏng nhẹ, pin lớn

So sánh thực tế cho thấy lợi thế rõ rệt của công nghệ này. Một số smartphone siêu mỏng hiện nay vẫn đạt dung lượng pin vượt trội nhờ pin silicon-carbon, trong khi các mẫu máy cao cấp từ những hãng lớn lại phải đánh đổi dung lượng để giữ thiết kế mỏng nhẹ khi dùng pin lithium-ion truyền thống.

Tuy nhiên, pin silicon-carbon vẫn chưa phải lời giải hoàn hảo. Báo cáo cho biết, cell phụ 8.000 mAh của Samsung SDI được cho là đã phồng lên tới khoảng 80%, phản ánh thách thức lớn về độ bền và an toàn. Hiện tượng giãn nở là vấn đề cố hữu của silicon khi sạc và xả nhiều chu kỳ, buộc các nhà sản xuất phải tìm giải pháp kiểm soát trước khi thương mại hóa.

Vì vậy, khả năng Samsung đưa pin silicon-carbon dung lượng lớn lên smartphone vẫn còn xa. Trong thời gian chờ đợi, nhiều khả năng hãng tiếp tục duy trì mức pin quanh 5.000 mAh cho các mẫu cao cấp, bao gồm cả Galaxy S26 Ultra dự kiến ra mắt vào đầu năm 2026. Chiến lược thận trọng giúp Samsung đảm bảo độ ổn định, nhưng cũng khiến hãng chịu áp lực ngày càng lớn khi cuộc đua pin dung lượng cao đang diễn ra quyết liệt trên thị trường smartphone toàn cầu.