Galaxy S26 Ultra sẽ gặp khó vì ít đột phá?

Kiến Văn
Kiến Văn
23/12/2025 14:45 GMT+7

Trang PhoneArena vừa tiến hành một cuộc khảo sát về Galaxy S26 Ultra và nhận được những phản hồi đáng chú ý từ hàng nghìn người tham gia.

Kết quả từ cuộc khảo sát cho thấy, nhiều người dùng không mấy ấn tượng với Galaxy S26 Ultra, điều này có thể khiến các lãnh đạo tại Samsung phải suy nghĩ về chiến lược hiện tại của công ty.

Chưa ra mắt, hàng nghìn người đã quay lưng với Galaxy S26 Ultra - Ảnh 1.

Các phiên bản tiền nhiệm của Galaxy S26 Ultra

ẢNH: PHONEARENA

Cụ thể, 54,02% người được hỏi cho biết họ không thấy bất kỳ nâng cấp nào đáng chú ý trong phiên bản mới của dòng Galaxy S. Trong số các tính năng được đề cập, sạc nhanh 60W được đánh giá cao nhất, nhưng cũng chỉ thu hút dưới 15% phiếu bầu. Chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 đứng thứ hai với 12%, trong khi các tính năng như sạc Qi2 và phụ kiện từ tính chỉ nhận được 10,34%. Các cải tiến về kết nối vệ tinh và thiết kế lại gần như không được chú ý.

Galaxy S26 Ultra và khoảng trống về sự đột phá

Sự hoài nghi về các nâng cấp nhỏ giọt cho thấy người dùng đang mong đợi những thay đổi đáng kể hơn từ Galaxy S26 Ultra. Đặc biệt, thông tin về pin không tăng và chất lượng camera giảm sút cũng khiến nhiều người bất ngờ.

Một cuộc khảo sát khác về trí tuệ nhân tạo (AI) từ PhoneArena cho thấy gần 47% người tham gia cho rằng AI bị thổi phồng và không đủ lý do để nâng cấp. Khoảng 31% cho biết họ chỉ cân nhắc nâng cấp nếu AI thực sự hữu ích trong cuộc sống hằng ngày, trong khi 23% cho rằng không có cải tiến AI nào có thể bù đắp cho những nâng cấp phần cứng yếu kém.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy gần 50% người tham gia không thấy tính năng nào của Galaxy S26 Ultra đủ sức thuyết phục họ mua điện thoại mới. Chỉ 12% cho biết các tính năng mới đã khiến họ thay đổi quyết định mua sắm.

Dù Galaxy S26 Ultra có thể là một chiếc điện thoại tốt, nhưng với mức giá khởi điểm dự kiến từ 1.300 USD, việc khuyên dùng mẫu này trở nên khó khăn hơn. Thay vào đó, nhiều người có thể xem xét các mẫu Ultra thế hệ trước, vốn được giảm giá hấp dẫn và hoạt động rất tốt, cùng cam kết hỗ trợ lên đến 7 năm từ Samsung.

