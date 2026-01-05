Shopee: Hành trình 10 năm đồng hành cùng người bán

Mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho các MSME Việt Nam

Từ quảng cáo trực tuyến, các hoạt động tiếp thị liên kết cho đến thiết lập chatbot chăm sóc khách hàng, marketing trên nền tảng thương mại điện tử vốn là một lĩnh vực phức tạp, không dễ để nắm bắt và vận hành.

Shopee đánh dấu cột mốc một thập kỷ đồng hành cùng người bán và người tiêu dùng trên khắp khu vực, bao gồm thị trường Việt Nam ẢNH: M.T

Để giúp đơn giản hóa toàn bộ quy trình này, Shopee cung cấp sẵn bộ công cụ và tính năng dễ sử dụng ngay trên ứng dụng. Chỉ với vài thao tác, nhà bán hàng có thể tận dụng hệ sinh thái giải pháp marketing của Shopee để mở rộng phạm vi tiếp cận, đồng thời nâng cao trải nghiệm mua sắm của khách hàng. Ví dụ, Giải pháp Tiếp thị liên kết Shopee (AMS) đã góp phần đem lại môi trường kinh doanh bình đẳng, nơi tất cả các nhà bán hàng được tiếp cận những nguồn lực mà vốn trước đây chỉ phổ biến với các thương hiệu lớn. Tính đến nay, các nhà bán hàng MSME Việt Nam trên Shopee đã bán hơn 942 triệu sản phẩm thông qua AMS. Hay các công cụ như Shopee Live và Shopee Video giúp người bán tương tác với khách hàng theo cách sinh động hơn. Kể từ năm 2022, các nhà bán hàng Việt Nam đã sản xuất hơn 13,1 triệu video trên Shopee Video. Đáng chú ý, trong năm 2025, một nhà bán hàng tiêu biểu tại Việt Nam đã bán 566.690 sản phẩm qua Shopee Video và đạt mức cao nhất trong nhóm doanh nghiệp MSME trên nền tảng, tương đương mức tăng trưởng gấp 807 lần so với năm 2023.

Tiến bước vào kỷ nguyên mới của tăng trưởng số

Trong giai đoạn mới, Shopee tập trung vào đổi mới có định hướng và nâng cao hiệu quả vận hành cho nhà bán hàng. Trong hành trình đó, Shopee tập trung ứng dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) thông minh nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. Gần đây, Shopee đã ra mắt loạt giải pháp hỗ trợ tối ưu hiển thị sản phẩm và tự động hóa dịch vụ chăm sóc khách hàng, giúp nhà bán hàng vận hành linh hoạt và hiệu quả hơn. Chẳng hạn, hiện nay, nhà bán hàng có thể đăng tải sản phẩm nhanh hơn với AI Smart Template - công cụ tự động điền thông tin chi tiết, đồng thời gợi ý tên và danh mục phù hợp. Bên cạnh đó, AI Post hỗ trợ tạo hình ảnh sản phẩm chất lượng cao với độ sáng; công cụ Product Diagnosis cung cấp gợi ý dựa trên dữ liệu để giúp nhà bán hàng điều chỉnh kịp thời, đảm bảo nội dung sản phẩm tuân thủ quy định và duy trì khả năng cạnh tranh trên sàn… Song song đó, nền tảng cũng phát triển các giải pháp đơn giản hóa quy trình kinh doanh như tối ưu hóa quảng cáo và phân tích kinh doanh chuyên sâu. Thông qua những công cụ này, Shopee hướng tới việc mang lại trải nghiệm bán hàng thông minh, minh bạch và tối ưu hơn cho cộng đồng nhà bán hàng.

"Hành trình 10 năm không chỉ là cột mốc đáng nhớ của Shopee, mà còn là minh chứng cho sức mạnh bền bỉ của các nhà bán hàng Việt trong thời đại số. Chúng tôi tự hào khi được đồng hành cùng các doanh nghiệp ở mọi giai đoạn phát triển, từ những bước khởi đầu tại thị trường nội địa đến khi tự tin vươn ra khu vực. Trong giai đoạn tiếp theo, Shopee Việt Nam sẽ tiếp tục sát cánh và hỗ trợ các nhà bán hàng Việt phát huy sức mạnh, lan tỏa giá trị văn hóa và đóng góp tích cực vào nền kinh tế số quốc gia", ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc điều hành Shopee Việt Nam chia sẻ.



