Hệ sinh thái Samsung đủ sức khiến người dùng không cần đến Apple?

Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng Android cũng sở hữu một hệ sinh thái hoàn chỉnh và không kém phần hấp dẫn. Với danh mục sản phẩm đa dạng, Samsung đã tạo ra một "vũ trụ" thiết bị chạy Android, cung cấp khả năng tích hợp tương tự như những gì người dùng mong đợi từ Apple.

Apple không còn là lựa chọn duy nhất

Khi mua một chiếc iPhone, người dùng có thể sẽ tiếp tục sắm thêm AirPods, MacBook, iPad và Apple Watch để tạo thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh. Nhưng điều tương tự cũng xảy ra với điện thoại Galaxy khi người dùng hoàn toàn có thể mở rộng sang các sản phẩm khác của Samsung như Galaxy Buds, Galaxy Watch và máy tính bảng Samsung. Giống các sản phẩm Apple, những thiết bị này của Samsung kết nối với nhau một cách liền mạch, mang lại trải nghiệm sử dụng tiên tục.

Hệ sinh thái các thiết bị Apple làm việc với nhau một cách liền mạch ẢNH: YOUTUBE

Mặc dù Samsung cũng có sản phẩm Galaxy Book cạnh tranh với MacBook, nhưng nhiều người có thể chưa mấy quan tâm do hệ sinh thái Windows có nhiều lựa chọn có thể tốt hơn. Tuy nhiên, Samsung DeX lại tạo ra sự chú ý khi có thể biến điện thoại thành máy tính để bàn nếu kết nối với màn hình ngoài. Nếu đã quen với Chromebook, người dùng có thể dễ dàng làm quen với Samsung DeX.

Trong khi đó, Galaxy Watch và Galaxy Buds là những người bạn đồng hành hoàn hảo cho người dùng điện thoại Galaxy. Với Galaxy XR, người dùng cũng có thể trả lời cuộc gọi trực tiếp và dễ dàng chia sẻ tệp tin giữa các thiết bị thông qua QuickShare - ứng dụng tương tự AirDrop của Apple.

Điểm mạnh của hệ sinh thái Samsung

Samsung không chỉ sản xuất các thiết bị điện tử tiêu dùng mà còn cung cấp các sản phẩm gia dụng như tủ lạnh và máy rửa bát, tất cả đều tích hợp với hệ sinh thái Galaxy. Nhờ vậy, người dùng có thể điều khiển nhà thông minh một cách hiệu quả.

Nhưng Samsung cũng đang tạo ra một hệ sinh thái thậm chí được đánh giá mạnh mẽ hơn ẢNH: REUTERS

Một điểm mạnh của hệ sinh thái Samsung là tính linh hoạt, điều khác biệt so với cách Apple "khóa" khách hàng với hệ sinh thái của mình. Với Samsung, người dùng có thể tận hưởng nhiều lợi ích mà không cần cam kết lâu dài. Nếu quyết định chuyển sang một thiết bị khác, người dùng vẫn có thể kết nối với Galaxy Watch và sử dụng Samsung SmartThings.

Đặc biệt, ngay cả khi chuyển sang sử dụng các thiết bị Galaxy, người dùng vẫn có thể giữ lại một số thiết bị khác như máy tính bảng Lenovo hay điện thoại Pixel. Đó là minh chứng rõ nét cho thấy hệ sinh thái Samsung không tạo ra rào cản cho người dùng khác.

Cuối cùng, phần cứng của Samsung cũng không thua kém gì các sản phẩm Apple, thậm chí Galaxy Z Fold6 vẫn tỏ ra vượt trội, dù khoảng cách này có thể bị san lấp khi iPhone Fold ra mắt. Dẫu sao, hệ sinh thái Samsung đã chứng minh rằng họ đang đi đúng hướng, trong khi Apple vẫn còn nhiều việc phải làm để bắt kịp.