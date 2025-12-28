Smartphone đứng trước đợt tăng giá mạnh nhất 26 năm

Theo PhoneArena, ngành công nghiệp smartphone và PC sắp chứng kiến đợt tăng giá lớn nhất trong 26 năm qua. Vì vậy, người tiêu dùng được khuyến cáo nên cân nhắc việc mua sắm ngay lập tức. Mọi thứ bắt nguồn từ sự tăng giá RAM, do nguồn cung cạn kiệt trong khi trí tuệ nhân tạo (AI) cần rất nhiều bộ nhớ để hoạt động. Dự báo cho thấy, giá cả sẽ tiếp tục leo thang ít nhất cho đến năm 2027.

Người tiêu dùng được khuyến cáo nên mua smartphone sớm trước nguy cơ tăng giá chóng mặt ẢNH: PHONEARENA

Sự chật vật của các thương hiệu smartphone

Samsung và các nhà sản xuất điện thoại khác đang nỗ lực hết sức để đảm bảo nguồn cung cho các sản phẩm sắp ra mắt. Google thậm chí đã sa thải một giám đốc điều hành vì không thể đảm bảo đủ lượng hàng tồn kho bộ nhớ kịp thời và công ty đang tích cực tìm kiếm các chuyên gia để giải quyết vấn đề nguồn cung từ Hàn Quốc.

Tình hình hiện tại rất nghiêm trọng khi các thương hiệu đều nhận rõ mối nguy hiểm. Samsung đang gặp khó khăn trong việc định giá cho Galaxy S26, thậm chí đã phải thu hồi bản nâng cấp camera cho phiên bản cơ bản để giữ giá không quá cao. Trong khi đó, Xiaomi đã quyết định phát hành Xiaomi 17 Ultra sớm hơn dự kiến để tránh tình hình khó khăn.

Người tiêu dùng nên phản ứng ra sao

Nếu đang sở hữu một chiếc điện thoại vẫn còn hỗ trợ phần mềm trong nhiều năm tới, hãy giữ gìn nó cẩn thận. Tuy nhiên, nếu có kế hoạch nâng cấp, hãy thực hiện sớm hơn. Không có gì đảm bảo rằng giá của Galaxy S26 hay iPhone 18 sẽ hợp lý sau khi ra mắt.

Khi những chiếc điện thoại cao cấp mới nhất của Apple được giới thiệu, giá cả trên toàn ngành có thể tăng mạnh và không ai biết mức giá sẽ cao đến đâu. Đặc biệt, chiếc iPhone màn hình gập được đồn đoán có giá khoảng 2.400 USD cũng đang khiến người tiêu dùng lo ngại.

Vì vậy, nếu đang cân nhắc việc mua điện thoại mới, bạn hãy hành động nhanh chóng.