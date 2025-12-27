Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Hé lộ thiết kế gây tranh cãi của iPhone Fold

Kiến Văn
27/12/2025 11:12 GMT+7

YouTuber nổi tiếng Jon Prosser vừa công bố video gây chú ý khi ông giới thiệu chiếc iPhone gập, hay iPhone Fold, dự kiến ra mắt vào mùa thu năm sau.

Theo Prosser, chiếc iPhone Fold sẽ có màn hình ngoài 5,5 inch với camera đục lỗ, trong khi màn hình gập bên trong sẽ có kích thước 7,8 inch. Hình ảnh kết xuất mà ông chia sẻ cho thấy cụm camera kép ở mặt sau của sản phẩm được thiết kế tương tự như trên iPhone Air.

Hé lộ thiết kế gây tranh cãi của iPhone Fold - Ảnh 1.

Hình ảnh kết xuất được cho là của iPhone Fold

ẢNH: JOHN PROSSER

Prosser cũng cho biết, khi gập lại, iPhone Fold sẽ dày 9 mm, tức là mỗi nửa sẽ dày khoảng 4,5 mm, mỏng hơn một chút so với iPhone Air. Tuy nhiên, thông tin này lại mâu thuẫn với một số rò rỉ gần đây cho rằng màn hình ngoài của iPhone Fold sẽ chỉ có kích thước 5,25 inch.

Các hình ảnh 3D mà Prosser tạo ra cho thấy một thiết kế có thể gập lại của iPhone Fold, với chiều rộng lớn hơn chiều cao khi gập và mở. So với Pixel Fold, iPhone Fold có thể trông khá tương đồng, mặc dù một số báo cáo khác cho rằng iPhone này sẽ có camera "vô hình" nằm dưới màn hình.

Nhiều dấu hỏi lớn dành cho iPhone Fold

Một câu hỏi lớn đặt ra là liệu Apple có thể giảm thiểu độ rõ của nếp gấp màn hình hay không. Mặc dù có thông tin cho biết Apple đã tìm ra giải pháp giải quyết vấn đề, những rò rỉ gần đây lại cho thấy điều này có thể không chính xác.

Nếu Apple ra mắt iPhone Fold vào năm sau, sản phẩm chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý lớn. Tuy nhiên, thành công thực sự sẽ phụ thuộc vào việc người tiêu dùng có sẵn sàng chi trả cho một chiếc điện thoại có giá lên tới hơn 2.000 USD hay không.

Trong khi iPhone Air được xem là một sản phẩm hiện đại với thiết kế mỏng nhẹ, doanh số bán hàng của sản phẩm lại không đạt kỳ vọng và có thể dẫn đến việc không có iPhone Air 2. Chính sự khó khăn của iPhone Air khiến nhiều người đặt ra câu hỏi về giá trị mà iPhone Fold mang lại.

