Gây nhiễu Wi-Fi: Mối đe dọa ít được chú ý với nhà thông minh

Kiến Văn
Kiến Văn
26/12/2025 08:58 GMT+7

Dù hiếm gặp trong thực tế, nguy cơ gây nhiễu Wi-Fi vẫn khiến người dùng nhà thông minh cần chú ý hơn đến giải pháp bảo mật.

Sự phát triển của công nghệ trong nhà thông minh đang kéo theo những nguy cơ mới, khi các kẻ xấu có thể lợi dụng công nghệ để thực hiện hành vi phạm tội. Một trong những mối đe dọa đáng chú ý là việc sử dụng thiết bị gây nhiễu Wi-Fi, có khả năng làm gián đoạn tín hiệu và vô hiệu hóa các thiết bị an ninh kết nối trong nhà.

Gây nhiễu Wi-Fi: Mối đe dọa ít được chú ý với nhà thông minh - Ảnh 1.

Nhiều người dùng chưa chú ý đến tính bảo mật của hệ thống Wi-Fi trong gia đình

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Hầu hết hệ thống an ninh nhà thông minh hiện nay đều dựa vào tín hiệu Wi-Fi để hoạt động. Khi tín hiệu này bị can thiệp, hệ thống an ninh có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tạo điều kiện cho kẻ trộm dễ dàng đột nhập.

Bảo vệ nhà thông minh trước nguy cơ bị gây nhiễu Wi-Fi

Tuy nhiên, công nghệ gây nhiễu Wi-Fi cũng tồn tại nhiều lỗ hổng và nếu người dùng hiểu rõ cách thức hoạt động của nó thì có thể thực hiện các biện pháp phòng ngừa hiệu quả.

Như tên gọi, thiết bị gây nhiễu Wi-Fi là những thiết bị nhỏ gọn được thiết kế để cản trở tín hiệu Wi-Fi. Chúng có thể có nhiều hình dạng khác nhau, từ thiết bị cầm tay đến các mô-đun lớn hơn. Những thiết bị này hoạt động bằng cách phát tín hiệu liên tục để ngăn chặn các thiết bị khác kết nối hoặc tạo ra tín hiệu giả để đánh lừa mạng. Việc sử dụng thiết bị gây nhiễu Wi-Fi thuộc thẩm quyền của các cơ quan chức năng như cảnh sát hoặc quân đội, và việc bán công khai chúng bị cấm ở nhiều quốc gia.

Mặc dù tội phạm có thể tìm cách tiếp cận những thiết bị này qua thị trường chợ đen, nhưng xác suất một kẻ trộm thông thường có thể sở hữu và sử dụng thành công thiết bị gây nhiễu Wi-Fi là rất thấp. Việc sử dụng thiết bị này không đơn giản, vì kẻ trộm cần phải biết tần số của mạng và các thiết bị kết nối. Điều này đòi hỏi chúng phải do thám và theo dõi mạng Wi-Fi của mục tiêu, có thể khiến chúng bị phát hiện.

Mặc dù có một số trường hợp nghi ngờ về việc sử dụng thiết bị gây nhiễu Wi-Fi, nhưng các báo cáo thực tế về việc kẻ trộm thành công trong việc này vẫn rất hiếm. Để bảo vệ bản thân, người dùng có thể lựa chọn các hệ thống an ninh thông minh được trang bị khả năng chống lại các cuộc tấn công gây nhiễu hoặc sử dụng camera an ninh kết nối qua cáp Ethernet thay vì Wi-Fi.

Khám phá thêm chủ đề

Wi-fi nhà thông minh thiết bị gây nhiễu an ninh mạng camera an ninh
