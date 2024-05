Nga có cách làm 'mất mạng' internet Starlink của Ukraine?

Kể từ khi xung đột bùng phát, quân đội Ukraine đã sử dụng dịch vụ internet vệ tinh Starlink của Công ty SpaceX để liên lạc, điều phối các cuộc tấn công và thu thập tin tình báo. Tuy nhiên, tờ The New York Times hôm 24.5 dẫn lời binh sĩ Ukraine rằng Nga đã tìm ra cách can thiệp và làm gián đoạn mạng lưới này.

Các thành viên của Lữ đoàn xung kích số 92 của Ukraine cho biết mạng Starlink đã rất chậm từ đầu tháng 5, khi Nga bắt đầu đẩy mạnh tấn công vùng biên giới phía bắc nước này.

“Mạng đã bị sập một ngày trước các cuộc tấn công và nó rất chậm”, một binh sĩ với mật hiệu Ajax cho biết. “Chúng tôi đang thua trên mặt trận tác chiến điện tử”, ông nói.

Bộ trưởng Chuyển đổi số Ukraine Mykhailo Fedorov mới đây thông tin Nga đang thử nghiệm những công cụ mới và tinh vi nhằm gián đoạn chất lượng kết nối của Starlink, vốn rất quan trọng với Ukraine. Ông nói thêm Kyiv đang làm việc với SpaceX để khắc phục tình trạng này.

Một nhân viên y tế tuyến đầu người Ukraine sử dụng kết nối Internet Starlink trong khu sinh hoạt dưới tầng hầm tại vùng Donbass, tháng 2.2023 REUTERS

Trước đó, trang Business Insider dẫn lời ông Brian Weeden, Giám đốc chương trình của Secure World Foundation, tổ chức phi lợi nhuận về hợp tác không gian có trụ sở tại Mỹ, nhận định Nga từng gặp khó khi can thiệp vào hệ thống Starlink của Ukraine.

Điều này là do những vệ tinh này hoạt động ở độ cao thấp hơn vệ tinh địa tĩnh, do đó tín hiệu sẽ mạnh và tập trung hơn. Các vệ tinh Starlink hoạt động thấp sẽ giúp giảm độ trễ, tức thời gian phản hồi của mạng sau khi người dùng thực hiện một thao tác.

The New York Times đưa tin Nga có thể đã can thiệp hiệu quả hơn bằng các thiết bị gây nhiễu hiện đại. Dù Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận, một quan chức về tác chiến điện tử của Moscow hồi tháng 4 cho biết quân đội đã phát triển năng lực chống lại Starlink.