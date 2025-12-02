Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Lời cảnh báo khi dùng Wi-Fi miễn phí

Kiến Văn
Kiến Văn
02/12/2025 10:34 GMT+7

Khảo sát gần đây của Kinetic Business chỉ ra 57% người dùng cảm thấy không an toàn khi sử dụng Wi-Fi miễn phí.

Theo ước tính, hơn 28% điểm truy cập Wi-Fi trên toàn cầu không được mã hóa khiến người dùng dễ bị đánh cắp dữ liệu. Mặc dù nhiều du khách thường xuyên sử dụng Wi-Fi tại sân bay để kiểm tra email hoặc lướt mạng xã hội trong lúc chờ chuyến bay, một số lượng đáng kể vẫn thừa nhận họ sử dụng mạng này cho các giao dịch nhạy cảm như ngân hàng, công việc hay mua sắm.

Lời cảnh tỉnh khi dùng Wi-Fi miễn phí - Ảnh 1.

Có những hiểm họa người dùng cần biết khi truy cập mạng Wi-Fi miễn phí

ẢNH: REUTERS

Tính bảo mật yếu kém của mạng lưới sân bay tạo điều kiện cho tội phạm mạng tấn công. Tin tặc có thể thiết lập các điểm truy cập Wi-Fi giả mạo mạng lưới sân bay thực sự nhằm lừa người dùng kết nối. Hoặc chúng có thể thực hiện các cuộc tấn công trung gian để chặn và thao túng dữ liệu của người dùng theo thời gian thực. Do đó, việc luôn cảnh giác là rất quan trọng.

Những chiêu trò tấn công qua Wi-Fi và cách phòng tránh

Một trong những phương pháp phổ biến mà tin tặc sử dụng là tấn công Wi-Fi giả mạo, nơi tin tặc sao chép tên mạng của một điểm phát sóng hợp pháp. Tin tặc có thể dụ người dùng kết nối vào mạng Wi-Fi giả mạo bằng cách phát sóng mạnh hơn hoặc gần hơn mạng thật. Sau khi kết nối, người dùng có thể thấy trang đăng nhập, nhưng thực tế trang này đang thu thập dữ liệu của họ.

Để tránh truy cập vào mạng Wi-Fi giả mạo, người dùng nên sử dụng VPN để mã hóa dữ liệu trước khi truyền tải. Ngoài ra, tắt tính năng "tự động kết nối" trên thiết bị và nếu có thể, hãy sử dụng điểm phát sóng di động cá nhân, vì đây là lựa chọn an toàn hơn so với Wi-Fi công cộng.

Lời cảnh tỉnh khi dùng Wi-Fi miễn phí - Ảnh 2.

Hãy chủ động trong việc chọn điểm kết nối Wi-Fi trên thiết bị

ẢNH: REUTERS

Một mối nguy hiểm khác là hình thức tấn công Man-in-the-Middle (MitM), trong đó tin tặc "ở giữa" người dùng và internet, tạo điều kiện cho việc thay đổi thông tin liên lạc. Tại sân bay, tin tặc thường sử dụng các thủ thuật mạng để khiến thiết bị của người dùng tin rằng chúng là cổng thực sự, từ đó theo dõi thông tin đăng nhập và mật khẩu. Để tự bảo vệ, người dùng nên chỉ truy cập các trang web HTTPS và sử dụng VPN.

Cuối cùng, việc chiếm quyền phiên truy cập cũng là một mối đe dọa khi sử dụng Wi-Fi miễn phí tại sân bay. Tin tặc có thể đánh cắp phiên truy cập của người dùng, cho phép chúng truy cập vào tài khoản email hoặc ngân hàng. Để ngăn chặn điều này, người dùng nên luôn truy cập các trang web HTTPS, sử dụng VPN và bật xác thực đa yếu tố.

Việc nhận thức và áp dụng các biện pháp bảo mật khi sử dụng Wi-Fi miễn phí là cần thiết để bảo vệ thông tin cá nhân và tài chính của mỗi người.

