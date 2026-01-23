Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Hải quân Pháp chặn bắt tàu chở dầu từ Nga

Văn Khoa
Văn Khoa
23/01/2026 08:34 GMT+7

Hải quân Pháp hôm 22.1 đã chặn bắt một tàu chở dầu từ Nga ở Địa Trung Hải, nghi ngờ tàu này thuộc hạm đội ngầm cho phép Nga xuất khẩu dầu bất chấp lệnh cấm vận, theo Reuters.

Vụ chặn bắt tàu dầu từ Nga nói trên diễn ra trên vùng biển quốc tế ở phía tây Địa Trung Hải, theo Reuters dẫn thông báo từ cảnh sát biển Pháp.

Hải quân Pháp chặn bắt tàu chở dầu từ Nga - Ảnh 1.

Ảnh được công bố vào ngày 22.1 được cho là đã cho thấy Hải quân Pháp trên vùng biển quốc tế, ở biển Alboran, ngăn chặn tàu chở dầu GRINCH, khởi hành từ Murmansk (Nga)

Ảnh: Reuters

Những hình ảnh do quân đội Pháp công bố cho thấy các binh sĩ đeo mặt nạ đang lên tàu có liên kết với Nga trong một chiến dịch có sự tham gia của một tàu hải quân và 2 trực thăng hải quân, theo AFP.

"Chiến dịch này được thực hiện... với sự hỗ trợ của một số đồng minh của chúng tôi. Chiến dịch được tiến hành hoàn toàn theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo trên mạng xã hội X.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho hay Anh đã cung cấp hỗ trợ theo dõi và giám sát cho chiến dịch chặn bắt tàu từ Nga. Sự hỗ trợ bao gồm 1 tàu tuần tra mang tên HMS Dagger giám sát tàu chở dầu, có tên là GRINCH, khi tàu đi qua eo biển Gibraltar.

Tàu chở dầu bị chặn bắt đang di chuyển từ Murmansk ở miền bắc nước Nga và đang chịu lệnh cấm vận quốc tế, bị nghi ngờ hoạt động dưới cờ giả, theo Tổng thống Macron. Tàu chở dầu này đang treo cờ Comoros, theo dữ liệu do công ty LSEG cung cấp.

Liên minh châu Âu đã áp đặt 19 gói cấm vận đối với Nga, nhưng Moscow đã thích ứng với hầu hết các biện pháp và tiếp tục bán hàng triệu thùng dầu cho các nước như Ấn Độ và Trung Quốc. Phương Tây cáo buộc phần lớn lượng dầu này được vận chuyển bởi cái gọi là "hạm đội ngầm" gồm các tàu hoạt động bên ngoài ngành công nghiệp hàng hải phương Tây, theo Reuters.

Pháp lục soát tàu chở dầu nghi liên quan ‘hạm đội bóng tối’ của Nga

Tổng thống Macron cáo buộc "hoạt động của hạm đội ngầm góp phần tài trợ" cho chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Trong khi đó, Moscow khẳng định Pháp chưa thông báo cho Nga về vụ chặn bắt tàu nói trên, theo Hãng tin TASS.

Lãnh sự quán Nga tại thành phố Marseille (Pháp) đang cố gắng tìm hiểu xem liệu có công dân Nga nào trong số các thành viên thủy thủ đoàn hay không, theo TASS dẫn thông báo từ Đại sứ quán Nga tại Pháp.

