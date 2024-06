Thủy lôi từ xuồng không người lái Ukraine tiếp tục gây tổn thất cho tàu Nga?

Chuẩn tướng Ivan Lukashevych, thuộc cơ quan an ninh SBU của Ukraine, đã mô tả với The Wall Street Journal về sự phát triển của xuồng không người lái (USV) Sea Baby có khả năng đặt những quả thủy lôi nhỏ, nặng 0,45 kg nằm dưới đáy biển. Những quả thủy lôi này do phương Tây cung cấp.

Ông Lukashevych cho biết thêm khi được đặt vào vị trí, các quả thủy lôi có thể phát hiện âm thanh và tín hiệu điện từ của tàu và phát nổ khi có tàu ở gần.

Xuồng không người lái Sea Baby của Ukraine Chụp màn hình News.yahoo.com

Tính đến nay, các quả thủy lôi như trên đã làm hư hại 4 tàu chiến của Nga, trong đó có khinh hạm tên lửa Samum và tàu tuần tra Pavel Derzhavin, theo The Wall Street Journal.

Trong khi các cuộc tấn công thành công vào tàu Nga bằng cách sử dụng USV chứa đầy chất nổ đã được ghi nhận rõ ràng, thì việc sử dụng loại xuồng này để rải thủy lôi lại không nhận được sự quan tâm tương tự.

Tuy nhiên, sau khi Nga tăng cường phòng thủ tại cảng Sevastopol thuộc bán đảo Crimea, khiến các cuộc tấn công bằng USV trở nên khó khăn hơn nhiều, thì thủy lôi đã phát huy tác dụng, theo The Wall Street Journal.

Cũng theo The Wall Street Journal, sau khi cẩn thận lập bản đồ các tuyến đường của cả tàu dân sự và quân sự vào mùa hè năm ngoái, nhóm của ông Lukashevych đã triển khai USV rải thủy lôi.

Theo The Wall Street Journal, tàu Samum đã trúng phải một trong những quả thủy lôi vào tháng 9.2023. Vào thời điểm đó, các nguồn tin tình báo tiết lộ với Reuters và truyền thông Ukraine rằng tàu Samum đã bị USV Sea Baby tấn công.

Một tháng sau, tàu Pavel Derzhavin bị hư hại do một vụ nổ, mà các nguồn SBU giấu tên cho là do USV Sea Baby gây ra. Hai ngày sau, tàu Pavel Derzhavin rời Sevastopol để sửa chữa nhưng lại bị một trong những quả thủy lôi của ông Lukashevych tấn công lần nữa. Chiếc tàu kéo đã được cử đến giải cứu cũng trúng phải thủy lôi, theo The Wall Street Journal.

Ông Lukashevych còn tiết lộ với The Wall Street Journal rằng những người điều khiển USV của hải quân Ukraine đang được đào tạo để làm việc trong các đội nhỏ gồm 10-20 chiếc.

Ukraine tuyên bố đã làm hư hại hoặc tiêu diệt ít nhất 1/3 Hạm đội Biển Đen của Nga kể từ khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022, khiến Nga phải chuyển phần lớn hoạt động hải quân từ trụ sở chính tại Sevastopol đến thành phố Novorossiysk của Nga ở biển Đen, theo báo Business Insider.