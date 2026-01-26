Iran tung thông điệp cảnh báo tàu sân bay Mỹ

Thông điệp cảnh báo Mỹ tại trung tâm Tehran ẢNH: AP

Hãng AP ngày 26.1 đưa tin chính quyền Iran vừa dựng tấm biển lớn tại một quảng trường ở trung tâm Tehran, kèm theo lời cảnh báo trực tiếp tới Mỹ không được tìm cách tấn công nước này, trong bối cảnh các tàu chiến Mỹ đang hướng tới khu vực.

Tấm biển thể hiện góc nhìn từ trên cao xuống một tàu sân bay, với các máy bay tiêm kích trên boong bị thiệt hại và đang bốc cháy. Trên boong có nhiều thi thể, cùng những vệt đỏ kéo dài ra phía sau con tàu và loang xuống mặt nước. Ở một góc của tấm biển có khẩu hiệu "nếu gieo gió, ắt sẽ gặt bão".

Việc dựng tấm biển tại quảng trường Enghelab diễn ra trong bối cảnh tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng các tàu chiến hộ tống của Mỹ đang di chuyển tới khu vực. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng các tàu này được điều động "chỉ để phòng hờ" trong trường hợp ông quyết định hành động.

"Chúng tôi có một hạm đội rất lớn đang hướng về phía đó và có thể chúng tôi sẽ không phải dùng đến", ông Trump phát biểu hôm 22.1.

Cận cảnh hình ảnh tàu sân bay bị tấn công trên tấm biển ẢNH: AP

Quảng trường Enghelab thường được sử dụng cho các cuộc tập hợp do nhà nước Iran kêu gọi và chính quyền Iran thay đổi nội dung tấm biển tại đây theo các sự kiện mang tính quốc gia.

Hôm 24.1, Tư lệnh lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Mohammad Pakpour cảnh báo rằng lực lượng của ông "sẵn sàng hơn bao giờ hết, ngón tay đặt trên cò súng".

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang sau khi Iran mạnh tay đối phó các cuộc biểu tình trên toàn quốc bắt đầu từ ngày 28.12.2025. Ông Trump từng đe dọa hành động quân sự nếu Iran tiếp tục gây chết chóc đối với những người biểu tình hoặc xử lý những người bị giam giữ.

Các cuộc biểu tình hiện đã dừng lại và ông Trump cho rằng Iran đã ngừng kế hoạch xử lý khoảng 800 người biểu tình bị bắt giữ, thông tin bị phía Iran bác bỏ.

Tuy nhiên, ông Trump tỏ ý rằng mình vẫn để ngỏ các lựa chọn. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết các chiến đấu cơ F-15E Strike Eagle của Không quân Mỹ đang hiện diện tại Trung Đông, lưu ý rằng loại máy bay này "tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu và thúc đẩy an ninh, ổn định khu vực".

Tương tự, Bộ Quốc phòng Anh hôm 22.1 cho biết họ đã triển khai các chiến đấu cơ Typhoon tới Qatar "với mục đích phòng thủ".