Ông Trump chính thức công bố Hội đồng Hòa bình Gaza

Ông Trump phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng hôm 15.1 ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 16.1 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thành lập "Hội đồng Hòa bình Gaza", yếu tố quan trọng trong giai đoạn hai của kế hoạch do Mỹ hậu thuẫn nhằm chấm dứt chiến sự tại vùng lãnh thổ Palestine.

"Tôi vô cùng vinh dự được thông báo rằng Hội đồng Hòa bình đã được thành lập", ông Trump đăng tải trên nền tảng Truth Social của mình, đồng thời cho biết thêm rằng các thành viên của ban này sẽ sớm được công bố.

"Tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng đây là Hội đồng Hòa bình vĩ đại và uy tín nhất từng được thành lập ở bất kỳ thời điểm nào, bất kỳ nơi nào", theo Tổng thống Mỹ.

Việc thành lập hội đồng này diễn ra ngay sau khi có thông báo về một ủy ban kỹ trị Palestine gồm 15 thành viên, được giao nhiệm vụ quản lý các hoạt động hằng ngày của Gaza thời hậu chiến.

Một khu lều tạm cư ở thành phố Gaza hôm 15.1 ẢNH: REUTERS

Ủy ban sẽ hoạt động dưới sự giám sát của Hội đồng Hòa bình, dự kiến do ông Trump làm chủ tịch. Kế hoạch cũng kêu gọi triển khai lực lượng ổn định quốc tế để giúp đảm bảo an ninh cho Gaza và huấn luyện các đơn vị cảnh sát Palestine đã được kiểm tra kỹ lưỡng.

"Giờ đây, trách nhiệm thuộc về các nhà trung gian hòa giải, bên bảo lãnh Mỹ và cộng đồng quốc tế để trao quyền cho ủy ban", ông Bassem Naim, một lãnh đạo cấp cao của Hamas, cho biết trong một thông cáo hôm 15.1.

Kế hoạch hòa bình Gaza do Mỹ hậu thuẫn có hiệu lực vào ngày 10.1.2025, tạo điều kiện cho việc trả tự do cho tất cả các con tin bị Hamas giam giữ và chấm dứt giao tranh tại vùng lãnh thổ này.

Giai đoạn thứ hai của kế hoạch hiện đang được tiến hành, mặc dù vẫn còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết.

Israel tấn công Gaza, 11 người thiệt mạng

Cơ quan y tế do Hamas điều hành ở Gaza cho biết lực lượng Israel đã giết chết 451 người kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực.

Đối với người Palestine, vấn đề cốt lõi vẫn là việc Israel rút quân hoàn toàn khỏi Gaza, điều có trong khuôn khổ kế hoạch nhưng chưa có lịch trình chi tiết được công bố.

Trong khi đó, Hamas từ chối công khai cam kết giải trừ vũ trang hoàn toàn, dù đây là yêu cầu không thể thương lượng từ phía Israel.