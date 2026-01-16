Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Ông Trump chính thức công bố Hội đồng Hòa bình Gaza

Khánh An
Khánh An
16/01/2026 10:47 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald tuyên bố thành lập Hội đồng Hòa bình Gaza, bắt đầu giai đoạn hai của kế hoạch hòa bình tại vùng lãnh thổ của người Palestine.

Ông Trump chính thức công bố Hội đồng Hòa bình Gaza - Ảnh 1.

Ông Trump phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng hôm 15.1

ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 16.1 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thành lập "Hội đồng Hòa bình Gaza", yếu tố quan trọng trong giai đoạn hai của kế hoạch do Mỹ hậu thuẫn nhằm chấm dứt chiến sự tại vùng lãnh thổ Palestine.

"Tôi vô cùng vinh dự được thông báo rằng Hội đồng Hòa bình đã được thành lập", ông Trump đăng tải trên nền tảng Truth Social của mình, đồng thời cho biết thêm rằng các thành viên của ban này sẽ sớm được công bố.

"Tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng đây là Hội đồng Hòa bình vĩ đại và uy tín nhất từng được thành lập ở bất kỳ thời điểm nào, bất kỳ nơi nào", theo Tổng thống Mỹ.

Việc thành lập hội đồng này diễn ra ngay sau khi có thông báo về một ủy ban kỹ trị Palestine gồm 15 thành viên, được giao nhiệm vụ quản lý các hoạt động hằng ngày của Gaza thời hậu chiến.

Ông Trump chính thức công bố Hội đồng Hòa bình Gaza - Ảnh 2.

Một khu lều tạm cư ở thành phố Gaza hôm 15.1

ẢNH: REUTERS

Ủy ban sẽ hoạt động dưới sự giám sát của Hội đồng Hòa bình, dự kiến do ông Trump làm chủ tịch. Kế hoạch cũng kêu gọi triển khai lực lượng ổn định quốc tế để giúp đảm bảo an ninh cho Gaza và huấn luyện các đơn vị cảnh sát Palestine đã được kiểm tra kỹ lưỡng.

"Giờ đây, trách nhiệm thuộc về các nhà trung gian hòa giải, bên bảo lãnh Mỹ và cộng đồng quốc tế để trao quyền cho ủy ban", ông Bassem Naim, một lãnh đạo cấp cao của Hamas, cho biết trong một thông cáo hôm 15.1.

Kế hoạch hòa bình Gaza do Mỹ hậu thuẫn có hiệu lực vào ngày 10.1.2025, tạo điều kiện cho việc trả tự do cho tất cả các con tin bị Hamas giam giữ và chấm dứt giao tranh tại vùng lãnh thổ này.

Giai đoạn thứ hai của kế hoạch hiện đang được tiến hành, mặc dù vẫn còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết.

Israel tấn công Gaza, 11 người thiệt mạng

Cơ quan y tế do Hamas điều hành ở Gaza cho biết lực lượng Israel đã giết chết 451 người kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực.

Đối với người Palestine, vấn đề cốt lõi vẫn là việc Israel rút quân hoàn toàn khỏi Gaza, điều có trong khuôn khổ kế hoạch nhưng chưa có lịch trình chi tiết được công bố.

Trong khi đó, Hamas từ chối công khai cam kết giải trừ vũ trang hoàn toàn, dù đây là yêu cầu không thể thương lượng từ phía Israel.

Tin liên quan

Gaza trước ngã rẽ quản trị mới

Gaza trước ngã rẽ quản trị mới

Mỹ thúc đẩy thiết lập cơ chế quản trị mới tại Gaza nhằm củng cố lệnh ngừng bắn mong manh giữa Hamas - Israel, trong khi LHQ cảnh báo khủng hoảng lương thực và nhân đạo tại dải đất này vẫn ở mức nghiêm trọng.

Cảnh báo nguy cơ sụp đổ thỏa thuận Gaza

Israel đồng ý yêu cầu của Mỹ chi trả cho việc dọn dẹp Gaza

Khám phá thêm chủ đề

Trump Hamas gaza hội đồng hòa bình israel Palestine
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận