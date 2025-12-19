Cảnh báo nguy cơ sụp đổ thỏa thuận Gaza

Theo số liệu của Đài Al Jazeera, kể từ khi thỏa thuận có hiệu lực ngày 10.10, Israel đã vi phạm lệnh ngừng bắn ít nhất 738 lần, khiến hơn 394 người Palestine thiệt mạng và làm bị thương 1.075 người khác.

Cảnh tượng mưa bão rét mướt ở TP.Gaza hôm 15.12 ẢNH: AFP

Nhà lãnh đạo Qatar đồng thời kêu gọi đẩy nhanh việc xúc tiến hướng đến giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Gaza. Ông Al Thani đưa ra lời kêu gọi trên sau cuộc họp nằm trong khuôn khổ Đối thoại Chiến lược Mỹ - Qatar lần 7 với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ở Washington D.C hôm 17.12.

Tại cuộc họp, Thủ tướng Qatar nhấn mạnh việc trì hoãn và hành động vi phạm lệnh ngừng bắn đe dọa toàn bộ tiến trình và đẩy các bên trung gian vào tình thế khó khăn. Ông khẳng định viện trợ nhân đạo phải đến được Gaza "một cách vô điều kiện" và giai đoạn hai của thỏa thuận cần được triển khai ngay lập tức.

Israel sẽ thảo luận với Mỹ giai đoạn 2 kế hoạch Gaza trong tháng này

Tình hình nhân đạo ở Gaza đang ngày càng trở nên tuyệt vọng do bão mùa đông tàn phá lãnh thổ, và trong lúc hàng trăm ngàn người Palestine phải trú ngụ trong các khu lều tạm bợ, hoặc bên trong những tòa nhà bị tàn phá bởi bom đạn. Israel bị cáo buộc tiếp tục từ chối cho phép hàng hóa, vật tư thiết yếu được đưa vào Gaza. Chỉ có khoảng 39% số xe tải có thể đi vào điểm đến bên trong Gaza.