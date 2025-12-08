Hamas nêu điều kiện giao nộp vũ khí tại Gaza

Nếu việc chiếm đóng chấm dứt, những vũ khí này sẽ được đặt dưới quyền quản lý của nhà nước", trưởng đoàn đàm phán Khalil al-Hayya của Hamas tuyên bố. Khi được AFP hỏi, văn phòng của ông Hayya cho hay ông đang đề cập một nhà nước Palestine độc lập và có chủ quyền.

Hamas được cho là sẽ phải giải giáp vũ khí theo kế hoạch 20 điểm do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra. Những thành viên Hamas nào giải giáp vũ khí sẽ được phép rời khỏi Gaza, nhưng Hamas đã nhiều lần bác bỏ đề xuất này. Cũng theo kế hoạch, quân đội Israel sẽ rút khỏi các vị trí của họ, Gaza sẽ được quản lý bởi một cơ quan quản lý chuyển tiếp được gọi là "Hội đồng Hòa bình", và một lực lượng quốc tế sẽ được triển khai đến vùng lãnh thổ này.

Qatar và Ai Cập ngày 6.12 đã kêu gọi Israel rút quân và triển khai lực lượng ổn định quốc tế như những bước tiếp theo cần thiết để thực hiện đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn mong manh ở Gaza. Cùng ngày, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho hay các cuộc đàm phán về lực lượng ổn định vẫn đang diễn ra, với những câu hỏi quan trọng còn bỏ ngỏ về cơ cấu chỉ huy của lực lượng này và những quốc gia nào sẽ đóng góp quân.

Đến chiều 7.12 chưa có thông tin về phản ứng của Israel đối với tuyên bố của Hamas cũng như lời kêu gọi rút quân từ Qatar và Ai Cập.

Một thành viên Hamas ở miền bắc Gaza vào ngày 1.12 Ảnh: AFP



