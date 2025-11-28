Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Hamas kêu gọi cho phép các thành viên ra khỏi đường hầm

Minh Trung
Minh Trung
28/11/2025 06:00 GMT+7

AFP hôm qua đưa tin Hamas đã kêu gọi các nước trung gian gây sức ép buộc Israel cho phép hàng chục thành viên của họ đang ẩn náu trong các đường hầm ở phía nam Dải Gaza di chuyển ra ngoài một cách an toàn.

Đây là lần đầu tiên Hamas công khai thừa nhận các thành viên của mình bị mắc kẹt trong các đường hầm.

Hamas kêu gọi cho phép các thành viên ra khỏi đường hầm - Ảnh 1.

Binh sĩ Israel ở TP.Rafah thuộc Dải Gaza vào tháng 10.2024

Ảnh: AFP

Lời kêu gọi được đưa ra sau khi Israel tuyên bố trong tuần qua đã tiêu diệt hơn 20 thành viên Hamas và bắt giữ 8 người. Truyền thông Israel đưa tin trong nhiều tuần, khoảng 100-200 thành viên Hamas vẫn bị mắc kẹt trong một mạng lưới đường hầm bên dưới TP.Rafah ở miền nam Dải Gaza, vốn đang do quân đội Israel kiểm soát.

Trong khi đó, lực lượng an ninh Israel đã chiếm giữ các vị trí bên trong TP.Tubas ở Bờ Tây hôm 26.11 và ra lệnh cho một số cư dân Palestine rời khỏi nhà của họ. Đây là cuộc tấn công mới nhất của Israel trong chiến dịch kéo dài nhiều tháng trên khắp các thành phố ở phía bắc Bờ Tây, theo Reuters.

