Tổng thống Mỹ cảnh báo có thể ra tay xóa sổ Hamas

"Chúng tôi đã đạt thỏa thuận với Hamas rằng họ sẽ phải hành xử rất đàng hoàng. Nếu không, chúng tôi sẽ chấm dứt thỏa thuận và chúng tôi sẽ xóa sổ họ. Nếu chúng tôi buộc phải làm vậy, họ sẽ bị xóa sổ", Tổng thống Trump nói tại Nhà Trắng ngày 20.10, theo AFP.

Các tay súng Hamas tại thành phố Gaza hôm 15.10 ẢNH: REUTERS

Ông Trump giúp Hamas và Israel đạt thỏa thuận ngừng bắn-thả con tin gần 2 tuần trước nhưng thỏa thuận liên tục chịu sức ép khi Tel Aviv cáo buộc Hamas trì hoãn trao trả thi thể con tin và tấn công.

Nhà đàm phán cao nhất của Hamas Khalil al-Hayya nói rằng tổ chức vẫn cam kết tuân thủ thỏa thuận, và cho biết việc tìm kiếm thi thể là cực kỳ khó khăn nhưng Hamas vẫn đang cố gắng.

Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng lực lượng Mỹ sẽ không can thiệp chống Hamas và cho biết hàng chục nước đã đồng ý tham gia liên quân ổn định tình hình tại Dải Gaza.

"Israel sẽ tiến vào trong 2 phút nếu tôi yêu cầu nhưng lúc này, chúng tôi chưa làm vậy. Chúng tôi sẽ cho họ (Hamas) một cơ hội nhỏ và hy vọng họ sẽ bớt bạo lực một chút. Hiện tại, họ là những người bạo lực. Họ rất ồn ào, đã làm những điều không nên làm và nếu cứ tiếp tục, chúng tôi sẽ ra tay và chấn chỉnh, và việc đó sẽ diễn ra rất nhanh và khá bạo lực", ông Trump cảnh báo.

Israel nối lại ngừng bắn, cứu trợ dưới áp lực từ ông Trump sau vụ không kích giết 26 người Gaza

Mặt khác, nhà lãnh đạo đánh giá Hamas đang yếu đi rất nhiều, đặc biệt là khi "không còn ai chống lưng nữa".

Trong ngày 20.10, Đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff và con rể Jared Kushner của ông Trump đã gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để thảo luận về những diễn biến mới trong khu vực. Phó tổng thống Mỹ J.D Vance sẽ gặp ông Netanyahu tại Israel trong ngày 21.10.