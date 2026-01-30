Mỹ họp với Israel, Ả Rập Xê Út về khả năng tấn công Iran?

Một cuộc diễu binh của quân đội Iran ở Tehran hồi tháng 9.2019 ảnh: afp/văn phòng tổng thống iran

Reuters hôm 30.1 dẫn 2 nguồn thạo tin tiết lộ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tổ chức các cuộc họp ở Washington với phía quan chức cấp cao về quốc phòng và tình báo của Israel cùng Ả Rập Xê Út.

Theo một nguồn tin, tướng Shlomi Binder, Tổng cục trưởng Tình báo Quân đội Israel (Aman), đã trao đổi với các quan chức cấp cao ở Lầu Năm Góc về Iran, cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) và Nhà Trắng trong hai ngày 27 và 28.1.

Axios đưa tin tướng Binder đã chia sẻ thông tin tình báo về các mục tiêu tiềm năng của Iran.

Các đồng minh chủ chốt từ chối cho Mỹ sử dụng không phận tấn công Iran

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ả Rập Xê Út Khalid bin Salman cũng đến Washington để họp với các quan chức Mỹ về Iran, theo 2 nguồn tin khác.

Ả Rập Xê Út và các quốc gia vùng Vịnh khác đang tìm cách giảm căng thẳng tại Trung Đông và ngăn chặn nguy cơ bùng nổ chiến tranh lan rộng tại khu vực.

Trước đó, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman nói với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian rằng Riyadh sẽ không cho phép sử dụng không phận hoặc lãnh thổ của mình cho các hành động quân sự nhằm vào Tehran.

Nhà Trắng chưa bình luận về thông tin liên quan đến các cuộc họp.

Trong một diễn biến liên quan, Iran hôm 29.1 đe dọa sẽ lập tức tấn công các căn cứ quân sự và tàu sân bay Mỹ nếu nước này bị tấn công.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước, chuẩn tướng Mohammad Akraminia, phát ngôn viên quân đội Iran, cảnh báo Tehran sẽ đáp trả trước bất kỳ hành động quân sự nào từ phía Mỹ.

Theo ông, các tàu sân bay Mỹ có "những nhược điểm nghiêm trọng", và nhiều căn cứ quân sự của Mỹ tại vùng Vịnh "nằm trong tầm bắn của tên lửa tầm trung của chúng tôi". Người phát ngôn khẳng định chiến dịch đáp trả của Iran sẽ nhanh chóng, chớp nhoáng và chỉ mất trong vòng 2 giờ là mọi chuyện sẽ kết thúc.

Trong khi đó, AFP hôm 30.1 dẫn lời một quan chức tại vùng Vịnh, nơi có nhiều quốc gia chứa căn cứ quân sự Mỹ, thừa nhận việc Iran lo ngại về một vụ tấn công của Mỹ là điều vô cùng rõ ràng. Quan chức cảnh báo nếu xảy ra, cuộc xung đột sẽ đẩy khu vực vào tình trạng hỗn loạn, gây tổn hại kinh tế lan rộng.