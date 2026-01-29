Ông Trump cảnh báo về cuộc tấn công tiếp theo, Iran phản ứng mạnh

"Hy vọng Iran sẽ nhanh chóng vào bàn đàm phán và thương lượng một thỏa thuận công bằng và bình đẳng - không vũ khí hạt nhân - một thỏa thuận tốt cho tất cả các bên. Thời gian đang cạn dần, điều này thực sự rất quan trọng!", Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội, theo Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói chuyện với giới truyền thông tại Washington D.C. ngày 27.1 Ảnh: Reuters

Ông lưu ý rằng lời cảnh báo gần nhất của ông đối với Iran đã được tiếp nối bằng một cuộc tấn công quân sự vào tháng 6.2025. "Cuộc tấn công tiếp theo sẽ còn nguy hiểm hơn nhiều! Đừng để điều đó xảy ra lần nữa", ông Trump viết.

Ông nhắc lại rằng một "hạm đội" của Mỹ đang hướng về Iran. Theo nhà lãnh đạo này, một lực lượng hải quân Mỹ do tàu sân bay USS Abraham Lincoln dẫn đầu đang tiến gần Iran.

Đáp lại, ông Ali Shamkhani, cố vấn của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, viết trên mạng xã hội X rằng bất kỳ hành động quân sự nào từ phía Mỹ sẽ dẫn đến việc Iran hướng mục tiêu vào Mỹ, Israel và những nước ủng hộ Mỹ.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cảnh báo trên X rằng lực lượng vũ trang Iran "đã sẵn sàng để đáp trả ngay lập tức và mạnh mẽ bất kỳ hành động gây hấn nào".

Mặt khác, ông Araqchi nhấn mạnh rằng Iran luôn hoan nghênh "một thỏa thuận hạt nhân công bằng, bình đẳng và đôi bên cùng có lợi, bảo vệ quyền của Iran về công nghệ hạt nhân hòa bình, và đảm bảo không có vũ khí hạt nhân".

Ông Araqchi trước đó cho hay ông không liên lạc với Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff trong những ngày gần đây hoặc yêu cầu đàm phán, theo truyền thông nhà nước Iran hôm 28.1.

Tổng thống Trump đã nhiều lần đe dọa can thiệp nếu giới chức Iran tiếp tục giết hại người biểu tình, nhưng các cuộc biểu tình trên toàn quốc về khó khăn kinh tế đã lắng xuống.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 28.1 nói với các nghị sĩ Mỹ rằng chính phủ Iran có lẽ yếu hơn bao giờ hết và nền kinh tế của nước này đang sụp đổ. Ông dự đoán rằng các cuộc biểu tình sẽ bùng phát trở lại.

Tuy nhiên, Reuters dẫn hai nguồn thạo tin cho hay theo nhiều báo cáo tình báo của Mỹ, trong khi các điều kiện kinh tế gây ra các cuộc biểu tình vẫn còn tồn tại, giới lãnh đạo cao cấp của chính phủ Iran dường như vẫn vững vàng, không có rạn nứt lớn nào.