Ông Trump: Mỹ triển khai hạm đội 'lớn hơn ở Venezuela', Iran muốn thỏa thuận

Phát biểu với báo giới ngày 30.1, ông Trump nói Mỹ hiện có "một hạm đội rất lớn" đang hướng về Iran, thậm chí còn lớn hơn lực lượng từng được triển khai trong chiến dịch đột kích và bắt giữ cựu Tổng thống Nicolas Maduro Venezuela. Theo ông, để tránh xung đột, Iran phải đáp ứng 2 điều kiện gồm không sở hữu vũ khí hạt nhân và chấm dứt việc đàn áp người biểu tình.

"Hy vọng chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận. Nếu đạt được thì tốt. Nếu không, hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra", ông nói. Song, nhà lãnh đạo Mỹ từ chối bình luận về khả năng tiến hành một chiến dịch quân sự tương tự ở Venezuela. Hiện Mỹ điều thêm một tàu chiến đến Trung Đông để gia nhập cùng tàu USS Abraham Lincoln và một số tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường.

Mỹ họp với Israel, Ả Rập Xê Út về khả năng tấn công Iran

Những phát ngôn của Tổng thống Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã có các cuộc điện đàm riêng với những người đồng cấp từ Qatar, Ai Cập, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Oman và Thổ Nhĩ Kỳ. Tất cả các quốc gia Ả Rập đều khẳng định rằng Mỹ không thể sử dụng các cơ sở không quân và mặt đất của họ để tấn công Iran, theo The Guardian.

Trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ ngày 30.1, Ngoại trưởng Araghchi tuyên bố Tehran sẵn sàng đàm phán với Washington, nhưng chỉ trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và không bị ép buộc. Ông Araghchi nhấn mạnh chương trình tên lửa và năng lực phòng thủ của Iran "sẽ không bao giờ là đối tượng đàm phán", đồng thời khẳng định Tehran vừa sẵn sàng đối thoại, vừa chuẩn bị cho kịch bản xung đột.

Các máy bay chiến đấu đậu trên boong tàu sân bay USS Abraham Lincoln hồi tháng 11.2024 ẢNH: AFP

Căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục gia tăng khi Washington và Liên minh châu Âu (EU) áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Tehran. Iran phản đối các động thái này, cho rằng phương Tây đang vượt "lằn ranh đỏ" và xâm phạm chủ quyền quốc gia.

Trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Iran và Mỹ. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khẳng định Ankara ủng hộ việc nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân Iran nhằm ngăn nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông.

Ông Serhan Afacan, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Iran IRAM (Thổ Nhĩ Kỳ), nói với AFP rằng việc cố gắng dàn xếp một thỏa thuận hiện nay về vấn đề hạt nhân cùng với các vấn đề khác có thể "là bất khả thi". "Hiện tại, chương trình tên lửa đạn đạo vẫn là lằn ranh đỏ, vì nó nằm ở cốt lõi của cấu trúc quốc phòng của Iran", theo ông.