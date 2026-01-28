Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Mỹ sắp có sân bay quốc tế mang tên Tổng thống Trump

Khánh An
28/01/2026 08:07 GMT+7

Thượng viện bang Florida (Mỹ) thông qua dự luật đổi tên sân bay quốc tế Palm Beach thành sân bay quốc tế Donald J. Trump, vị tổng thống đầu tiên mà bang này từng có trong lịch sử.

Mỹ sắp có sân bay quốc tế mang tên Tổng thống Trump- Ảnh 1.

Tổng thống Trump phát biểu sau khi xuống chuyên cơ Không lực Một tại Sân bay quốc tế Palm Beach ở Florida hôm 16.1

ẢNH: AFP

Tờ The Hill ngày 28.1 đưa tin một ủy ban gồm các thượng nghị sĩ bang Florida (Mỹ) vừa nhất trí thông qua dự luật đổi tên sân bay quốc tế Palm Beach thành sân bay quốc tế Donald J. Trump.

Dự luật số hiệu SB 706 được ủng hộ bởi tất cả 9 thành viên Ủy ban Giao thông Thượng viện Florida, trong đó có ba nghị sĩ đảng Dân chủ.

"Tổng thống Donald Trump là vị tổng thống đầu tiên mà Florida từng có trong lịch sử, và tôi nghĩ việc chúng ta đặt tên một trong những biểu tượng khác ở Palm Beach theo tên ông ấy là hoàn toàn phù hợp", tờ Politico dẫn phát biểu của Thượng nghị sĩ Debbie Mayfield (đảng Cộng hòa), người bảo trợ dự luật.

Ủy ban trên đã sửa đổi dự luật để yêu cầu Cục Hàng không Liên bang (FAA) phê chuẩn việc đổi tên. Việc đổi tên sân bay cũng có thể đòi hỏi một thỏa thuận về quyền sử dụng thương mại đối với tên mới của sân bay, cho phép dùng miễn phí cho các hoạt động quảng bá, quảng cáo, tiếp thị và xây dựng thương hiệu cho sân bay, cũng như các hoạt động, dịch vụ và tiện ích của nó.

Hiện vẫn chưa rõ ai sẽ chi trả cho việc đổi tên, trong khi các quan chức địa phương cho biết có thể mất từ 18-24 tháng để hoàn tất việc đổi tên sân bay.

Tiếp theo, dự luật sẽ được trình lên một ủy ban của Hạ viện bang vào ngày 28.1.

Trong nhiều thập niên, ông Trump đã gắn tên mình lên các tòa nhà thuộc doanh nghiệp của ông. Việc đặt tên ông lên các tòa nhà trở thành một điểm nổi bật trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ đầu (2017-2021).

Đến tháng 12.2025, tên của ông Trump được gắn thêm vào Viện Hòa bình Mỹ (USIP) sau khi Ban Hiệu quả chính phủ (DOGE) nhắm tới cơ quan này trong kế hoạch cắt giảm tài trợ và thu hẹp lực lượng lao động.

Vài tuần sau, Hội đồng Quản trị Trung tâm Kennedy đã nhất trí bỏ phiếu đổi tên trung tâm biểu diễn nghệ thuật này thành Trung tâm Biểu diễn nghệ thuật tưởng niệm Donald J. Trump và John F. Kennedy.

Tổng thống Trump cho biết ông "ngạc nhiên và vinh dự" trước việc đổi tên, nhưng động thái trên đã khiến một số nghệ sĩ và nhạc sĩ rút lui khỏi các buổi biểu diễn, hầu hết đều viện dẫn bất đồng với chính quyền. Những thành viên gia đình Kennedy cũng chỉ trích việc đổi tên.

Xem thêm bình luận