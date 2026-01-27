Bộ trưởng Đức nói Tổng thống Trump nên xin lỗi vì xem thường đồng minh NATO

Tổng thống Trump (phải) gặp Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Davos (Thụy Sĩ) hôm 21.1 ẢNH: REUTERS

Đài DW ngày 27.1 dẫn lời các quan chức Đức và Pháp phản bác lại những bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó ông tuyên bố rằng Mỹ "chưa bao giờ cần" các đồng minh NATO ở châu Âu và lực lượng của các nước này đã "đứng cách xa" tiền tuyến ở Afghanistan.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho rằng ông Trump nên xin lỗi, đồng thời cũng ngụ ý rằng ông không trông đợi tổng thống Mỹ sẽ làm như vậy.

"Đó sẽ là dấu hiệu của sự đúng mực, tôn trọng và sáng suốt. Nhưng tất cả chúng ta đều biết Tổng thống Mỹ hành xử như thế nào", ông Pistorius phát biểu và nói thêm rằng tính thiếu chính xác trong các tuyên bố của ông Trump là điều không có gì phải bàn cãi.

"Nói về các đồng minh như vậy đơn giản là khiếm nhã và thiếu tôn trọng. Mọi người đã đứng về phía Mỹ. Việc hôm nay khẳng định điều ngược lại đơn giản là không đúng sự thật", theo ông Pistorius.

Ông Trump có bình luận 'xúc phạm', đồng minh NATO chỉ trích

Trong khi đó, phát biểu tại Nghị viện châu Âu ở Brussels (Bỉ), Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết ông đã nhấn mạnh với ông Trump về cái giá mà các thành viên NATO đã phải trả ở Afghanistan.

"Cứ hai binh sĩ Mỹ [tử trận], thì có một binh sĩ của một đồng minh [NATO] hoặc một quốc gia đối tác đã không trở về nhà. Tôi biết nước Mỹ rất trân trọng những nỗ lực đó", ông Rutte phát biểu hôm 26.1.

Tại Paris, một quan chức cấp cao của chính phủ đã đặt vòng hoa tại một đài tưởng niệm dành cho những người đã hy sinh vì nước Pháp trong các chiến dịch ở nước ngoài. Đại diện Bộ Quốc phòng Pháp Alice Rufo cho biết buổi lễ đã được tổ chức gấp rút vào cuối tuần, sau các phát biểu của ông Trump, nhằm thể hiện rằng nước Pháp "không chấp nhận để ký ức về [các binh sĩ] bị xúc phạm".

Trước đó, khi trả lời phỏng vấn với Đài Fox News về tranh cãi giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu liên quan vấn đề Greenland, vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, Tổng thống Trump đã bình luận về các thành viên NATO ở châu Âu.

"Chúng ta chưa bao giờ cần đến họ. Chúng ta chưa bao giờ thực sự yêu cầu bất cứ điều gì từ họ. Họ sẽ nói rằng họ đã gửi một số binh lính đến Afghanistan, hoặc việc này việc kia. Và họ đã làm vậy, nhưng họ ở lại phía sau một chút, cách xa tiền tuyến một chút", ông Trump phát biểu.

Hàng chục thành viên NATO đã điều binh sĩ đến Afghanistan sau vụ tấn công khủng bố tại Mỹ vào ngày 11.9.2001.

Trong số đó, binh sĩ Đan Mạch đã chiến đấu và hy sinh tại tỉnh Helmand. Helmand là một trong những khu vực nguy hiểm nhất của Afghanistan, nơi mà lực lượng Mỹ đã giao quyền kiểm soát cho các đồng minh do Anh dẫn đầu. Có 44 binh sĩ Đan Mạch thiệt mạng tại Afghanistan, tính theo tỷ lệ dân số khoảng 6 triệu người, gần bằng tỷ lệ của Mỹ.

Ông Trump 'xuống nước'?

Thủ tướng Anh và Thủ tướng Úc trước đó đã lên tiếng chỉ trích các phát biểu của ông Trump, trong đó Thủ tướng Anh Keir Starmer và Vua Charles đã khiến ông Trump dường như phải xuống thang phần nào trên mạng xã hội.

"Những binh sĩ vĩ đại và vô cùng dũng cảm của Vương quốc Anh sẽ luôn ở bên Mỹ!", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 24.1, không nhắc trực tiếp đến các phát biểu trước đó của mình.

"Ở Afghanistan, 457 người đã thiệt mạng, nhiều người bị thương nặng, và họ thuộc vào hàng những chiến binh vĩ đại nhất trong tất cả. Đó là một mối gắn kết quá bền chặt để có thể bị phá vỡ", ông Trump viết thêm.

Động thái này diễn ra sau khi Thủ tướng Anh Starmer công khai chỉ trích, cùng với các thông tin bị rò rỉ cho báo chí Anh cho biết sự không hài lòng của Vua Charles III cũng đã được chuyển tới Nhà Trắng.

Dù ở ngoài châu Âu nhưng vẫn thuộc liên minh an ninh Ngũ Nhãn, Thủ tướng Úc Anthony Albanese gọi những phát biểu chỉ trích của ông Trump là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Ông nói rằng các gia đình của những binh sĩ Úc đã ngã xuống ở Afghanistan nhiều khả năng sẽ "bị tổn thương" vì những phát biểu này.

"Sự dũng cảm mà 40.000 người Úc đã thể hiện khi phục vụ ở Afghanistan, họ chắc chắn đã ở tuyến đầu để, cùng với các đồng minh khác của chúng ta, bảo vệ dân chủ và tự do cũng như bảo vệ lợi ích quốc gia của chúng ta. Họ xứng đáng nhận được sự tôn trọng của chúng ta", ông Albanese nhấn mạnh.