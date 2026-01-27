Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ông Trump bất ngờ tuyên bố áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc

Khánh An
27/01/2026 07:34 GMT+7

Hàn Quốc cho biết nước này đã không được báo trước về kế hoạch tăng thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời bày tỏ mong muốn đối thoại.

Ông Trump bất ngờ tăng thuế 25 % đối với hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc - Ảnh 1.

Ngành công nghiệp ô tô chiếm 27% kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sang Mỹ

ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 27.1 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tăng thuế nhập khẩu lên 25% đối với nhiều mặt hàng của Hàn Quốc liên quan ô tô, gỗ và dược phẩm, cáo buộc nước này "không thực hiện đúng" thỏa thuận thương mại đã ký kết trước đó.

"Vì Quốc hội Hàn Quốc chưa thông qua hiệp định thương mại lịch sử của chúng ta, điều mà họ có quyền quyết định, nên tôi tuyên bố tăng thuế quan đối với ô tô, gỗ, dược phẩm và tất cả các loại thuế quan song phương khác từ 15% lên 25%", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Chưa rõ khi nào Mỹ sẽ áp dụng mức thuế mới này đối với Hàn Quốc.

Hàn Quốc đã nỗ lực thực hiện thỏa thuận với Mỹ được công bố vào năm ngoái, theo đó giảm thuế quan của Mỹ đối với nhiều mặt hàng xuất khẩu của nước này xuống còn 15%.

Ông Trump bất ngờ tăng thuế 25 % đối với hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc - Ảnh 2.

Ông Trump phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một

ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, đầu tháng này, Bộ Tài chính Hàn Quốc cho biết kế hoạch đầu tư 350 tỉ USD của nước này vào các lĩnh vực chiến lược của Mỹ theo thỏa thuận thương mại khó có thể khởi động trong nửa đầu năm 2026, do đồng won yếu.

Viễn cảnh dòng tiền ngoại tệ chảy ra ồ ạt gây ra nhiều khó khăn cho chính quyền Seoul vào thời điểm đồng won giảm giá xuống mức chưa từng thấy kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007-2009.

Trong thỏa thuận đạt được vào năm ngoái, hai nước đã nhất trí áp thuế nhập khẩu ô tô và phụ tùng ô tô từ Hàn Quốc vào Mỹ ở mức 15%, giảm từ 25%, ngang bằng với các đối thủ cạnh tranh đến từ Nhật Bản.

Ngành công nghiệp ô tô chiếm 27% kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sang Mỹ, quốc gia nhập khẩu gần một nửa tổng lượng ô tô xuất khẩu của nước này.

Ngoài ra, nằm trong thỏa thuận đầu tư 350 tỉ USD của Hàn Quốc vào các lĩnh vực chiến lược của Mỹ, Seoul sẽ chi 200 tỉ USD tiền mặt theo từng đợt, với mức tối đa 20 tỉ USD mỗi năm, nhằm duy trì sự ổn định của đồng won.

Lầu Năm Góc sẽ giảm vai trò đối phó Triều Tiên, giao cho Hàn Quốc?

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ra thông cáo cho biết nước này đã không được báo trước về kế hoạch tăng thuế nêu trên, đồng thời bày tỏ mong muốn đối thoại.

"Hiện tại, chính phủ Mỹ vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức nào, cũng như chưa có lời giải thích chi tiết nào. Bộ trưởng Thương mại Kim Jung-kwan, hiện đang ở Canada, cũng dự định sẽ sớm đến thăm Mỹ để tham vấn với Bộ trưởng Thương mại (Howard) Lutnick về vấn đề này", theo AFP dẫn nội dung thông cáo.

Khám phá thêm chủ đề

Trump Hàn Quốc Thuế quan hàng nhập khẩu Ô tô thỏa thuận Hiệp định Thương mại
