Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Ông Trump dọa áp thuế 100% lên Canada

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
25/01/2026 09:24 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ áp thuế 100% đối với hàng hóa Canada nếu quốc gia láng giềng ký kết thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

Viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 24.1, Tổng thống Trump nêu rằng thỏa thuận thương mại với Trung Quốc sẽ đe dọa Canada. "Trung Quốc sẽ 'nuốt chửng' Canada, hoàn toàn 'xơi tái' nước này, bao gồm việc phá hủy các doanh nghiệp, cấu trúc xã hội và lối sống nói chung của họ", ông Trump viết. Tổng thống Mỹ nêu rõ nếu Canada ký thỏa thuận với Trung Quốc, nước này sẽ bị áp thuế 100% với toàn bộ hàng hóa từ Canada xuất sang Mỹ.

Trong video được đăng ngày 24.1 sau bài đăng của Tổng thống Trump, Thủ tướng Canada Mark Carney kêu gọi người dân Canada mua sản phẩm trong nước, tuy nhiên không đề cập đe dọa áp thuế của lãnh đạo Mỹ, Reuters đưa tin ngày 25.1.

Ông Trump dọa áp thuế quan 100% lên Canada - Ảnh 1.

Thủ tướng Canada Mark Carney (trái) đứng cạnh Tổng thống Mỹ Donald Trump trong lễ bốc thăm vòng chung kết World Cup 2026 hồi tháng 12.2025

ẢNH: AFP

“Trước những mối đe dọa từ nước ngoài đối với nền kinh tế, người Canada đã lựa chọn tập trung vào điều chúng ta có thể kiểm soát. Chúng ta không thể kiểm soát những gì các nước khác làm, nhưng chúng ta có thể là khách hàng tốt nhất của chính mình”, ông nói.

Trong chuyến thăm Trung Quốc tuần trước, ông Carney đã ca ngợi "quan hệ đối tác chiến lược mới" với Trung Quốc, nêu rằng các bên đã đạt được thỏa thuận thương mại sơ bộ nhưng mang tính bước ngoặt nhằm giảm thuế quan, AFP đưa tin.

Bộ trưởng Canada phụ trách thương mại Canada - Mỹ, ông Dominic LeBlanc, nêu rõ chính quyền Ottawa không có ý định theo đuổi một hiệp định thương mại tự do với Trung Quốc. Viết trên mạng xã hội X, ông cho biết Ottawa và Bắc Kinh đã đạt được giải pháp cho một số vấn đề quan trọng về thuế quan.

Theo Đài CNN, động thái mới nhất của ông Trump đi ngược những tuyên bố của ông sau khi Thủ tướng Canada thăm Trung Quốc. Trong ngày 16.1, ông Trump nói rằng nếu ông Carney có thể ký thỏa thuận với Trung Quốc thì ông Carney nên làm vậy. Tổng thống Mỹ ngày 24.1 cho rằng Trung Quốc có thể lợi dụng thị trường Canada để né tránh thuế quan của Mỹ.

Reuters ngày 25.1 dẫn tuyên bố từ Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada cho biết Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Canada để thực hiện những thỏa thuận quan trọng đạt được giữa lãnh đạo hai nước.

Tin liên quan

Thủ tướng Canada phản pháo tuyên bố gây tranh cãi của Tổng thống Trump

Thủ tướng Canada phản pháo tuyên bố gây tranh cãi của Tổng thống Trump

Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 22.1 đã phản bác lại tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới rằng 'Canada tồn tại được là nhờ Mỹ'.

Canada xây dựng kịch bản phòng thủ trước giả định liên quan Mỹ

Canada - Trung Quốc tìm lại đối tác, gây dựng đối trọng

Khám phá thêm chủ đề

canada áp thuế Mỹ trung quốc Trump
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận