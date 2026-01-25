Ông Trump dọa áp thuế 100% lên Canada

Viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 24.1, Tổng thống Trump nêu rằng thỏa thuận thương mại với Trung Quốc sẽ đe dọa Canada. "Trung Quốc sẽ 'nuốt chửng' Canada, hoàn toàn 'xơi tái' nước này, bao gồm việc phá hủy các doanh nghiệp, cấu trúc xã hội và lối sống nói chung của họ", ông Trump viết. Tổng thống Mỹ nêu rõ nếu Canada ký thỏa thuận với Trung Quốc, nước này sẽ bị áp thuế 100% với toàn bộ hàng hóa từ Canada xuất sang Mỹ.

Trong video được đăng ngày 24.1 sau bài đăng của Tổng thống Trump, Thủ tướng Canada Mark Carney kêu gọi người dân Canada mua sản phẩm trong nước, tuy nhiên không đề cập đe dọa áp thuế của lãnh đạo Mỹ, Reuters đưa tin ngày 25.1.

Thủ tướng Canada Mark Carney (trái) đứng cạnh Tổng thống Mỹ Donald Trump trong lễ bốc thăm vòng chung kết World Cup 2026 hồi tháng 12.2025 ẢNH: AFP

“Trước những mối đe dọa từ nước ngoài đối với nền kinh tế, người Canada đã lựa chọn tập trung vào điều chúng ta có thể kiểm soát. Chúng ta không thể kiểm soát những gì các nước khác làm, nhưng chúng ta có thể là khách hàng tốt nhất của chính mình”, ông nói.

Trong chuyến thăm Trung Quốc tuần trước, ông Carney đã ca ngợi "quan hệ đối tác chiến lược mới" với Trung Quốc, nêu rằng các bên đã đạt được thỏa thuận thương mại sơ bộ nhưng mang tính bước ngoặt nhằm giảm thuế quan, AFP đưa tin.

Bộ trưởng Canada phụ trách thương mại Canada - Mỹ, ông Dominic LeBlanc, nêu rõ chính quyền Ottawa không có ý định theo đuổi một hiệp định thương mại tự do với Trung Quốc. Viết trên mạng xã hội X, ông cho biết Ottawa và Bắc Kinh đã đạt được giải pháp cho một số vấn đề quan trọng về thuế quan.

Theo Đài CNN, động thái mới nhất của ông Trump đi ngược những tuyên bố của ông sau khi Thủ tướng Canada thăm Trung Quốc. Trong ngày 16.1, ông Trump nói rằng nếu ông Carney có thể ký thỏa thuận với Trung Quốc thì ông Carney nên làm vậy. Tổng thống Mỹ ngày 24.1 cho rằng Trung Quốc có thể lợi dụng thị trường Canada để né tránh thuế quan của Mỹ.

Reuters ngày 25.1 dẫn tuyên bố từ Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada cho biết Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Canada để thực hiện những thỏa thuận quan trọng đạt được giữa lãnh đạo hai nước.