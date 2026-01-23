Thủ tướng Canada phản pháo tuyên bố gây tranh cãi của Tổng thống Trump

"Canada tồn tại được không phải là nhờ Mỹ. Canada thịnh vượng là vì chúng ta là người Canada", Thủ tướng Canada Mark Carney đáp lại trong bài phát biểu toàn quốc tại thành phố Quebec (Canada) hôm 22.1, dù ông thừa nhận "mối quan hệ đối tác đáng chú ý" giữa hai nước, theo AFP.

Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu ở thành phố Quebec (Canada) ngày 22.1 Ảnh: Reuters

Thủ tướng Carney có phát ngôn như trên sau bài phát biểu hôm 20.1 của ông tại Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Davos (Thụy Sĩ), nơi ông nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt vì đánh giá thẳng thắn về "sự rạn nứt" trong trật tự toàn cầu dựa trên luật lệ do Mỹ dẫn đầu, theo AFP.

Bài phát biểu hôm 20.1 của ông Thủ tướng Carney gây chấn động thế giới, được nhiều người cho là ám chỉ đến tầm ảnh hưởng gây rối loạn của Tổng thống Trump đối với các vấn đề quốc tế, dù ông Carney không nêu tên ông Trump, theo AFP.

Tổng thống Trump đã tỏ ra khó chịu và chế giễu ông Carney trong bài phát biểu của chính mình tại Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Davos hôm 21.1. "Tôi đã xem thủ tướng của quý vị hôm qua. Ông ấy không hề biết ơn chút nào. Canada tồn tại được là nhờ Mỹ", ông Trump phát biểu.

Dù không ngại chỉ trích ông Trump kể từ khi nhậm chức cách đây khoảng 9 tháng, ông Carney vẫn lãnh đạo một quốc gia phụ thuộc rất nhiều vào thương mại với Mỹ, điểm đến của hơn 3/4 hàng xuất khẩu từ Canada.

Ông Trump rút lại đe dọa thuế quan, vũ lực về vấn đề Greenland

Các ngành kinh tế chủ chốt của Canada như ô tô, nhôm và thép đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi thuế quan theo ngành toàn cầu do Tổng thống Trump áp đặt, nhưng tác động của các loại thuế này đã được giảm nhẹ nhờ việc ông Trump nhìn chung vẫn giữ nguyên thỏa thuận thương mại tự do Bắc Mỹ hiện có.

Các cuộc đàm phán về việc sửa đổi thỏa thuận đó dự kiến sẽ diễn ra trong đầu năm nay và Tổng thống Trump đã nhiều lần khẳng định Mỹ không cần tiếp cận bất kỳ sản phẩm nào của Canada. Nếu xảy ra, điều này sẽ gây ra những hậu quả sâu rộng đối với Canada.

Ông Trump cũng đã nhiều lần đe dọa sáp nhập Canada, và trong tuần này, ông đã đăng trên mạng xã hội một hình ảnh bản đồ mô tả Canada, cũng như Greenland và Venezuela, thuộc Mỹ, theo AFP.