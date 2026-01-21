Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Canada xây dựng kịch bản phòng thủ trước giả định liên quan Mỹ

Trí Đỗ
Trí Đỗ
21/01/2026 07:47 GMT+7

Quân đội Canada đã xây dựng một mô hình lý thuyết nhằm ứng phó trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự với Mỹ, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump tiếp tục đưa ra những phát ngôn gây tranh cãi về việc kiểm soát Ottawa.

Báo Globe and Mail ngày 20.1 dẫn lời 2 quan chức cấp cao giấu tên cho hay mô hình này tập trung vào các chiến thuật phòng thủ phi đối xứng, lấy cảm hứng từ hình thức từng được sử dụng tại Afghanistan, trong trường hợp Canada phải đối mặt với một đối thủ vượt trội về quân sự.

Canada xây dựng kịch bản phòng thủ trước giả định liên quan Mỹ- Ảnh 1.

Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu tại Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ ngày 20.1.2026

ẢNH: REUTERS

Theo Globe and Mail, đây không phải là một kế hoạch tác chiến cụ thể, mà chỉ là một khuôn khổ khái niệm và lý thuyết nhằm nghiên cứu khả năng phòng thủ trong những kịch bản cực đoan. Các quan chức Canada cho rằng khả năng Mỹ phát động một cuộc tấn công quân sự vào Canada là rất thấp.

Trong thời gian qua, ông Trump nhiều lần gọi Canada là "tiểu bang thứ 51" và cho rằng việc sáp nhập sẽ mang lại lợi ích cho Ottawa. Tối 19.1, ông Trump đăng tải trên mạng xã hội một hình ảnh bản đồ cho thấy Canada và Venezuela được phủ bằng quốc kỳ Mỹ, làm dấy lên làn sóng chỉ trích mới.

Theo bản tin, do không có đủ nguồn lực để đối đầu trực diện với Mỹ, bất kỳ kịch bản phòng thủ nào của Canada - nếu xảy ra - cũng sẽ dựa vào các hình thức kháng cự phân tán, bao gồm phục kích và tác chiến du kích.

Quân đội Canada hiện chưa bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết Canada tin rằng sẽ có những dấu hiệu sớm nếu Mỹ thay đổi lập trường, trong đó có khả năng Mỹ rút khỏi cơ chế hợp tác phòng không chung NORAD.

Báo Globe and Mail cũng cho hay Canada có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ các đối tác châu Âu như Anh và Pháp trong trường hợp khủng hoảng an ninh nghiêm trọng.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ), Thủ tướng Canada Mark Carney cho rằng "trật tự quốc tế dựa trên luật lệ" đang suy yếu, buộc các quốc gia tầm trung phải tăng cường liên minh để đối phó với các hình thức gây sức ép từ các cường quốc.

Không nêu đích danh ông Trump, ông Carney khẳng định Canada kiên quyết ủng hộ quyền tự quyết của Greenland và cam kết không lay chuyển đối với Điều 5 của NATO về phòng thủ tập thể, đồng thời cho biết Ottawa đang phối hợp chặt chẽ với các đồng minh để bảo vệ sườn phía bắc của liên minh.

