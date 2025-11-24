Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Thủ tướng Canada: Trọng tâm kinh tế toàn cầu đang dịch chuyển

Trí Đỗ
Trí Đỗ
24/11/2025 08:23 GMT+7

Thủ tướng Canada Mark Carney cho rằng Mỹ không nên đánh giá quá cao vai trò của mình trên trường quốc tế, nhấn mạnh trọng tâm kinh tế toàn cầu đang dịch chuyển.

Bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Johannesburg (Nam Phi) ngày 23.11, Thủ tướng Carney nói rằng cuộc họp "quy tụ các quốc gia đại diện 3/4 dân số thế giới, 2/3 GDP toàn cầu và 3/4 thương mại quốc tế, dù không có Mỹ".

Theo Đài RT dẫn lời ông Carney, đây là lời nhắc rằng "trọng tâm kinh tế toàn cầu đang dịch chuyển". Ông cho biết các quyết định đạt được tại hội nghị vẫn có hiệu lực bất kể bị Mỹ tẩy chay. Nhà lãnh đạo Canada cũng cho biết nước này đang tìm cách củng cố quan hệ với nhiều quốc gia, bao gồm Nam Phi, Ấn Độ và Trung Quốc.

Thủ tướng Canada: Thế giới vẫn vận hành dù không có Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa (trái) trò chuyện với Thủ tướng Canada Mark Carney ở Johannesburg ngày 22.11.2025

ẢNH: REUTERS

Mỹ không cử phái đoàn tới cuộc họp tại Johannesburg sau khi Tổng thống Donald Trump cáo buộc Nam Phi phạm "tội diệt chủng" với nông dân da trắng. Chính phủ Nam Phi đã kiên quyết bác bỏ những cáo buộc này.

Trước đó, Mỹ tuyên bố G20 chỉ có thể công bố "bản tóm tắt của chủ tịch" sau hội nghị do Mỹ không hiện diện. Tuy nhiên, G20 vẫn đưa ra một tuyên bố chung vào ngày 23.11. Đây là lần đầu tiên Mỹ không cử phái đoàn tới cuộc họp thường niên của lãnh đạo 19 nền kinh tế lớn cùng Liên minh châu Âu (EU).

Ông Maxim Oreshkin, Phó chánh văn phòng Tổng thống Nga Vladimir Putin kiêm trưởng đoàn đại biểu Nga tại hội nghị thượng đỉnh G20, đánh giá hội nghị là thành công, đồng thời cho biết Moscow đã có nhiều cuộc trao đổi mang tính xây dựng với các quốc gia thân thiện và thậm chí nhận được đề xuất hợp tác từ một số nước không thân thiện.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa ngày 23.11 tuyên bố G20 đang tiến về phía trước.

Sau đó, phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly chỉ trích ông Ramaphosa "từ chối tạo điều kiện cho quá trình bàn giao chức chủ tịch G20 diễn ra suôn sẻ". 

Mỹ sẽ tiếp nhận chức chủ tịch G20 sau Nam Phi. Song phía Nam Phi đã từ chối đề xuất để một quan chức đại sứ quán Mỹ thực hiện việc bàn giao thay cho Tổng thống Trump, với lý do vi phạm nghi thức ngoại giao, theo The Guardian.

Tin liên quan

G20 nhận nhiều thông điệp trước thềm hội nghị cấp cao

G20 nhận nhiều thông điệp trước thềm hội nghị cấp cao

Việc lần đầu tiên có cuộc gặp cấp cao của G20 được tổ chức ở châu Phi là sự kiện lớn đối với châu lục nói chung và Nam Phi nói riêng, cũng là dấu mốc đầy ý nghĩa đối với nhóm này.

Ông Trump chọn khu nghỉ dưỡng cá nhân làm nơi tổ chức hội nghị G20 năm sau

Tổng thống Trump tham vọng gì với G20?

Khám phá thêm chủ đề

canada Mỹ G20 Nam phi Mark Carney
