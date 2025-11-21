Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
G20 nhận nhiều thông điệp trước thềm hội nghị cấp cao

PHẠM LỮ
PHẠM LỮ
21/11/2025 09:35 GMT+7

Việc lần đầu tiên có cuộc gặp cấp cao của G20 được tổ chức ở châu Phi là sự kiện lớn đối với châu lục nói chung và Nam Phi nói riêng, cũng là dấu mốc đầy ý nghĩa đối với nhóm này.

Với tư cách là chủ tịch đương nhiệm luân phiên của G20 và nước chủ nhà hội nghị, Nam Phi phải vượt qua nhiều khó khăn để sự kiện quan trọng này thực sự thành công. Ngay trước khi cuộc gặp cấp cao năm nay của G20 được khai mạc đã có những thông điệp từ bên ngoài cảnh báo cả nhóm cũng như nước chủ nhà về thách thức đang đặt ra đối với họ và đe dọa vai trò, ảnh hưởng của nhóm trên thế giới.

G20 nhận nhiều thông điệp trước thềm hội nghị cấp cao - Ảnh 1.

Chuẩn bị cho hội nghị cấp cao G20 tại Nam Phi

Ảnh: REUTERS

Trước tiên là sự vắng mặt của cả Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình lẫn Tổng thống Mỹ Donald Trump. Mỹ và Trung Quốc là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, vì thế có vai trò nổi trội trong G20. Mỹ cũng sẽ là chủ tịch luân phiên của nhóm ngay sau Nam Phi. Do vậy, các bên tham dự cuộc gặp cấp cao của G20 ở Nam Phi phải thật sự đồng sức, đồng lòng, đồng thuận và nỗ lực thì sự kiện mới có thể đưa lại những kết quả và định hướng quyết sách thực sự xứng tầm với vị thế, vai trò và ảnh hưởng của nhóm.

Cả Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Tổ chức Oxfam cũng đều phát đi thông điệp cảnh báo G20. Trước thềm sự kiện, IMF công bố dự báo không quá lạc quan về triển vọng tăng trưởng kinh tế của các thành viên G20 năm 2026 và đến năm 2030, nhắc nhở họ về những việc cần làm để đảo chiều diễn biến này. Còn Oxfam nhắc nhở G20 về trách nhiệm thu hẹp khoảng cách giàu nghèo. Những cảnh báo trên ẩn hiện thách thức đối với tương lai của G20.

G20 Hội nghị cấp cao châu Phi Nam phi
