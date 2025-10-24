Ông Trump đột ngột dừng đàm phán thương mại với Canada

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social sáng nay, khuya 23.10 (giờ Mỹ), Tổng thống Trump chia sẻ thông báo của Quỹ và Viện Tổng thống Ronald Reagan, cáo buộc chính quyền Ontario (Canada) đã tạo một chiến dịch quảng cáo bằng cách cắt ghép bài phát biểu năm 1987 của cố Tổng thống Reagan về thương mại tự do và công bằng.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 23.10 ẢNH: REUTERS

Đoạn quảng cáo có cảnh ông Reagan chỉ trích thuế quan đối với hàng hóa nước ngoài, đưa ra lập luận thuế quan gây mất việc làm và chiến tranh thương mại.

Quỹ và Viện Tổng thống Ronald Reagan cho rằng quảng cáo của Ontario đã thể hiện sai lệch nội dung bài phát biểu và chưa xin phép để sử dụng hay chỉnh sửa phát biểu gốc. Tổ chức này còn thông báo đang xem xét hành động pháp lý.

Trong bài đăng, Tổng thống Trump tố cáo phía Canada đã sử dụng đoạn quảng cáo để giả mạo như ông Reagan phát ngôn tiêu cực về thuế quan. "Họ làm điều này chỉ để can thiệp vào quyết định của Tòa án Tối cao Mỹ và các tòa án khác", ông Trump cáo buộc.

"Dựa trên hành vi nghiêm trọng này, toàn bộ các cuộc đàm phán thương mại với Canada do đó bị chấm dứt", nhà lãnh đạo tuyên bố.

Chính quyền ông Trump đã áp thuế lên thép, nhôm và ô tô của Canada, khiến Ottawa đáp trả. Hai bên đang đối thoại nhằm tìm kiếm một thỏa thuận cho ngành thép và nhôm.

Mỹ âm thầm gỡ thuế đối ứng đối với nhiều mặt hàng?

Phía Canada chưa lập tức bình luận về động thái của lãnh đạo Mỹ nhưng Thủ hiến Ontario Doug Ford hôm 21.10 nói rằng đoạn quảng cáo đã thu hút sự chú ý của ông Trump. "Tôi chắc rằng ông ấy không quá vui", ông Ford nói.

Thủ tướng Canada Mark Carney hôm 23.10 nói rằng Canada sẽ không cho phép Mỹ tiếp cận không công bằng vào thị trường nội địa nếu việc đàm phán thất bại.

Hơn 3/4 tổng kim ngạch xuất khẩu của Canada là sang Mỹ. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ xuyên biên giới mỗi ngày trị giá gần 3,6 tỉ CAD, theo AP.

Hồi tháng 6, Tổng thống Trump cũng chấm dứt ngay lập tức các cuộc đàm phán thương mại với Canada để đáp trả thuế dịch vụ kỹ thuật số mà nước này áp dụng lên các công ty công nghệ.



Thủ tướng Carney đã gặp ông Trump trong tháng 10 để tìm cách giảm căng thẳng thương mại nhưng quan hệ hai bên tiếp tục xấu đi.