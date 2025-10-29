Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Hàn Quốc đề nghị ông Trump cung cấp nhiên liệu tàu ngầm hạt nhân

Khánh An
Khánh An
29/10/2025 20:39 GMT+7

Đề nghị của Hàn Quốc được đưa ra trong cuộc gặp thượng đỉnh hôm nay 29.10 với Mỹ, trong đó hai bên còn trao đổi về các vấn đề năng lực quân sự của Hàn Quốc, thương mại song phương và vấn đề CHDCND Triều Tiên.

Hàn Quốc đề nghị ông Trump cung cấp nhiên liệu tàu ngầm hạt nhân - Ảnh 1.

Tổng thống Lee (phải) tiếp Tổng thống Trump hôm 29.10

ẢNH: AFP

Hãng Yonhap ngày 29.10 dẫn lời Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho hay ông đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump cho phép Hàn Quốc tiếp cận nhiên liệu tàu ngầm hạt nhân và cam kết tăng chi tiêu quốc phòng nhằm củng cố năng lực quân sự.

Phát biểu được đưa ra trong cuộc gặp thượng đỉnh tại thành phố Gyeongju ở đông nam Hàn Quốc, trong bối cảnh Seoul tìm cách sửa đổi thỏa thuận năng lượng hạt nhân song phương với Washington để có thêm quyền linh hoạt trong việc tái xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng và làm giàu uranium.

"Tôi hy vọng ngài sẽ đưa ra quyết định cho phép chúng tôi có nguồn cung nhiên liệu cho tàu ngầm hạt nhân", ông Lee nói, đồng thời đề nghị ông Trump chỉ đạo chính quyền thúc đẩy các cuộc tham vấn về việc tái xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.

Ông Lee cho biết các tàu ngầm chạy bằng diesel có khả năng hoạt động dưới nước hạn chế, làm giảm năng lực của quân đội Hàn Quốc trong việc theo dõi tàu ngầm CHDCND Triều Tiên hoặc Trung Quốc. Ông nhấn mạnh rằng đề nghị của mình không nhằm mục đích chế tạo tàu ngầm mang vũ khí hạt nhân.

Hiện Hàn Quốc chỉ được phép làm giàu uranium ở mức dưới 20% với sự chấp thuận của Mỹ và bị cấm tái xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.

Tổng thống Lee cũng cam kết nỗ lực nâng cấp quan hệ đồng minh thành "liên minh chiến lược toàn diện hướng tới tương lai" thông qua "hiện đại hóa", cho biết chính phủ của ông sẽ tăng ngân sách quốc phòng trong nỗ lực này.

Thỏa thuận thương mại

Về phần mình, Tổng thống Trump cho biết một thỏa thuận thương mại đã được ký kết với Hàn Quốc, theo Reuters.

Phát biểu tại buổi tiệc do Tổng thống Lee chủ trì, ông Trump nói rằng thỏa thuận này về cơ bản đã hoàn tất.

Theo các trợ lý của ông Lee, hai nhà lãnh đạo đã đồng ý rằng Seoul có thể chia quỹ đầu tư trị giá 350 tỉ USD đã cam kết thành 200 tỉ USD tiền mặt, được thanh toán theo từng đợt và giới hạn tối đa 20 tỉ USD mỗi năm. Khoản 150 tỉ USD còn lại sẽ được dùng để đầu tư vào lĩnh vực đóng tàu, mà Hàn Quốc đã hứa sẽ hỗ trợ ông Trump khôi phục.

Phía Hàn Quốc cho biết hai bên đã thống nhất chia lợi nhuận theo tỷ lệ 50/50 trước khi hoàn vốn đầu tư ban đầu, và chỉ theo đuổi những dự án khả thi về mặt thương mại. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick sẽ đứng đầu một ủy ban đầu tư để đánh giá các dự án tiềm năng.

Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi trước đề nghị bình luận về các chi tiết của thỏa thuận thương mại với Hàn Quốc, vốn cần được quốc hội Hàn Quốc phê chuẩn.

Vấn đề Triều Tiên

Về vấn đề Triều Tiên, ông Trump bày tỏ lòng tin rằng tình hình sẽ cải thiện. Trong khi dư luận dấy lên đồn đoán về khả năng ông Trump sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến công du châu Á, ông Trump và ông Lee đều xác nhận cuộc gặp như vậy sẽ không diễn ra.

Ông Trump cho biết "chúng tôi thực sự không thể sắp xếp được thời gian". Trong khi đó, ông Lee cho biết cuộc gặp được mong đợi đã không diễn ra vì ông Kim chưa "thực sự đón nhận thiện chí" của Tổng thống Mỹ.

Tuy vậy, ông Lee nhận định việc ông Trump bày tỏ sẵn sàng gặp ông Kim "bất cứ lúc nào" đã mang lại "cảm giác ấm áp và hòa bình" cho bán đảo Triều Tiên.

"Điều này sẽ là một hạt giống khác có thể khơi dậy làn sóng hòa bình lớn trên bán đảo Triều Tiên", Tổng thống Hàn Quốc phát biểu, đồng thời cho biết chính phủ nước này sẽ tiếp tục ủng hộ các nỗ lực hòa bình của Tổng thống Mỹ.

Dự kiến Tổng thống Trump sẽ gặp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 30.10. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết cuộc gặp sẽ diễn ra trong 3-4 giờ. Dự kiến cuộc gặp sẽ tập trung vào vấn đề thương mại.

Tin liên quan

Hàn Quốc siết chặt an ninh cho hội nghị APEC

Hàn Quốc siết chặt an ninh cho hội nghị APEC

Hãng Yonhap ngày 28.10 đưa tin an ninh tại TP.Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang (đông nam Hàn Quốc) đã được nâng lên mức cao nhất ngay trước thềm hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), diễn ra từ ngày 31.10 - 1.11.

Hàn Quốc - Campuchia lập lực lượng đặc nhiệm chống lừa đảo

Hàn Quốc xây 'pháo đài' bảo vệ hội nghị thượng đỉnh APEC

Khám phá thêm chủ đề

Donald Trump Lee Jae-myung Hàn Quốc Mỹ Thương mại Triều Tiên nhiên liệu hạt nhân Tàu ngầm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận