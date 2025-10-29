Hàn Quốc đề nghị ông Trump cung cấp nhiên liệu tàu ngầm hạt nhân

Tổng thống Lee (phải) tiếp Tổng thống Trump hôm 29.10 ẢNH: AFP

Hãng Yonhap ngày 29.10 dẫn lời Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho hay ông đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump cho phép Hàn Quốc tiếp cận nhiên liệu tàu ngầm hạt nhân và cam kết tăng chi tiêu quốc phòng nhằm củng cố năng lực quân sự.

Phát biểu được đưa ra trong cuộc gặp thượng đỉnh tại thành phố Gyeongju ở đông nam Hàn Quốc, trong bối cảnh Seoul tìm cách sửa đổi thỏa thuận năng lượng hạt nhân song phương với Washington để có thêm quyền linh hoạt trong việc tái xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng và làm giàu uranium.

"Tôi hy vọng ngài sẽ đưa ra quyết định cho phép chúng tôi có nguồn cung nhiên liệu cho tàu ngầm hạt nhân", ông Lee nói, đồng thời đề nghị ông Trump chỉ đạo chính quyền thúc đẩy các cuộc tham vấn về việc tái xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.

Ông Lee cho biết các tàu ngầm chạy bằng diesel có khả năng hoạt động dưới nước hạn chế, làm giảm năng lực của quân đội Hàn Quốc trong việc theo dõi tàu ngầm CHDCND Triều Tiên hoặc Trung Quốc. Ông nhấn mạnh rằng đề nghị của mình không nhằm mục đích chế tạo tàu ngầm mang vũ khí hạt nhân.

Hiện Hàn Quốc chỉ được phép làm giàu uranium ở mức dưới 20% với sự chấp thuận của Mỹ và bị cấm tái xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.

Tổng thống Lee cũng cam kết nỗ lực nâng cấp quan hệ đồng minh thành "liên minh chiến lược toàn diện hướng tới tương lai" thông qua "hiện đại hóa", cho biết chính phủ của ông sẽ tăng ngân sách quốc phòng trong nỗ lực này.

Thỏa thuận thương mại

Về phần mình, Tổng thống Trump cho biết một thỏa thuận thương mại đã được ký kết với Hàn Quốc, theo Reuters.

Phát biểu tại buổi tiệc do Tổng thống Lee chủ trì, ông Trump nói rằng thỏa thuận này về cơ bản đã hoàn tất.

Theo các trợ lý của ông Lee, hai nhà lãnh đạo đã đồng ý rằng Seoul có thể chia quỹ đầu tư trị giá 350 tỉ USD đã cam kết thành 200 tỉ USD tiền mặt, được thanh toán theo từng đợt và giới hạn tối đa 20 tỉ USD mỗi năm. Khoản 150 tỉ USD còn lại sẽ được dùng để đầu tư vào lĩnh vực đóng tàu, mà Hàn Quốc đã hứa sẽ hỗ trợ ông Trump khôi phục.

Phía Hàn Quốc cho biết hai bên đã thống nhất chia lợi nhuận theo tỷ lệ 50/50 trước khi hoàn vốn đầu tư ban đầu, và chỉ theo đuổi những dự án khả thi về mặt thương mại. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick sẽ đứng đầu một ủy ban đầu tư để đánh giá các dự án tiềm năng.

Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi trước đề nghị bình luận về các chi tiết của thỏa thuận thương mại với Hàn Quốc, vốn cần được quốc hội Hàn Quốc phê chuẩn.

Vấn đề Triều Tiên

Về vấn đề Triều Tiên, ông Trump bày tỏ lòng tin rằng tình hình sẽ cải thiện. Trong khi dư luận dấy lên đồn đoán về khả năng ông Trump sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến công du châu Á, ông Trump và ông Lee đều xác nhận cuộc gặp như vậy sẽ không diễn ra.

Ông Trump cho biết "chúng tôi thực sự không thể sắp xếp được thời gian". Trong khi đó, ông Lee cho biết cuộc gặp được mong đợi đã không diễn ra vì ông Kim chưa "thực sự đón nhận thiện chí" của Tổng thống Mỹ.

Tuy vậy, ông Lee nhận định việc ông Trump bày tỏ sẵn sàng gặp ông Kim "bất cứ lúc nào" đã mang lại "cảm giác ấm áp và hòa bình" cho bán đảo Triều Tiên.

"Điều này sẽ là một hạt giống khác có thể khơi dậy làn sóng hòa bình lớn trên bán đảo Triều Tiên", Tổng thống Hàn Quốc phát biểu, đồng thời cho biết chính phủ nước này sẽ tiếp tục ủng hộ các nỗ lực hòa bình của Tổng thống Mỹ.

Dự kiến Tổng thống Trump sẽ gặp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 30.10. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết cuộc gặp sẽ diễn ra trong 3-4 giờ. Dự kiến cuộc gặp sẽ tập trung vào vấn đề thương mại.